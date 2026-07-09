Accord de 15 millions d’euros avec ECOBANK: « C’est le début d’un partenariat de longue durée » ( Odile Renaud-Basso, Pdte BERD)

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) commence à investir au Sénégal. Le pays est devenu actionnaire de l’institution l’année dernière, ce qui lui confère désormais le statut de pays d’opération et ouvre la voie à des investissements directs sur son territoire.



C’est dans ce cadre que s’inscrit la nouvelle opération signée avec Ecobank, un financement de crédit import-export destiné à soutenir le commerce international, pour un montant de 15 millions d’euros. Selon la présidente de la BERD, Odile Renaud-Basso, cette ligne de crédit correspond directement à l’objectif de la banque d’accompagner le développement du secteur privé au Sénégal, le commerce international représentant un enjeu majeur pour l’économie du pays et pour les débouchés de ses entreprises, y compris les PME. Ce financement doit permettre de faciliter les opérations menées par Ecobank dans ce domaine.



La présidente de la BERD s’est dite particulièrement satisfaite de ce premier projet mené au Sénégal avec Ecobank, décrite comme une banque panafricaine solidement implantée dans le pays et dans la sous-région. Elle y voit le point de départ d’un partenariat appelé à s’inscrire dans la durée, la banque ambitionnant d’approfondir et de renforcer cette coopération, tant au Sénégal que dans les pays voisins où elle intervient également.



Sur d’éventuels accords similaires avec d’autres établissements bancaires, Odile Renaud-Basso a indiqué qu’il s’agissait, à ce stade, du premier accord signé par la BERD avec une banque au Sénégal, tout en précisant que des discussions étaient en cours avec d’autres institutions du pays. Celui conclu avec Ecobank demeure toutefois le premier à s’être concrétisé et à être aujourd’hui opérationnel.