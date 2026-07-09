Iran: 14 morts, 78 blessés dans les frappes américaines des deux derniers jours (ministère)

Le ministère iranien de la Santé a affirmé jeudi que 14 personnes avaient été tuées et 78 blessées ces deux derniers jours par des frappes américaines sur le pays.
"Alors que le cessez-le-feu était en vigueur, les Etats-Unis ont visé cinq provinces iraniennes" mercredi et jeudi, a détaillé sur X le responsable du service des relations publiques du ministère, Hossein Kermanpour. Ces attaques "ont jusqu'à présent fait 14 martyrs et 78 blessés", 47 de ces derniers restant hospitalisés, selon lui.
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