Des explosions entendues à Bahreïn (journaliste AFP)

Plusieurs explosions ont été entendues dans la nuit de mercredi à jeudi par un journaliste de l'AFP à Bahreïn, où les autorités avaient déclenché les sirènes d'alerte aérienne.
Les explosions ont eu lieu après que les Gardiens de la Révolution iraniens ont promis de riposter aux frappes américaines contre la République islamique.
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