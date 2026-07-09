Colobane : Les commerçants dénoncent des cantines à 10 millions imposées par le maire

Le torchon brûle entre les commerçants du marché Colobane et le maire de la commune de Gueule-Tapée-Fass-Colobane, Abdoul Aziz Paye. Réunis ce mercredi en point de presse, les marchands ont dénoncé d’attitude qu'ils jugent cavalière de l’édile, l’accusant de vouloir leur imposer l’acquisition de cantines à 10 millions de francs CFA l’unité, assortie d’un versement mensuel de 200 000 francs.



Porte-parole du jour, Kaïré a jugé la démarche inconcevable, dénonçant des conditions financières hors de portée pour la grande majorité des commerçants du marché. Selon lui, cette opération se déroulerait avec l’autorisation complice du préfet, une accusation qui met directement en cause la tutelle administrative de la commune dans ce dossier.



Les commerçants, visiblement excédés, ont averti qu’ils comptent passer à la vitesse supérieure si les autorités persistent dans leur indifférence face à cette situation. Sans préciser la forme que prendrait cette mobilisation, ils ont laissé entendre qu’aucune option n’est écartée pour se faire entendre.



À cela s’ajoute la promiscuité,,l’insalubrité etc dans un contexte déjà tendu autour de la gestion du marché Colobane, régulièrement pointée du doigt ces dernières années, entre opérations de déguerpissement contestées, accusations de gestion opaque portées par des conseillers municipaux et litiges autour de l’occupation des espaces marchands. Le maire Abdoul Aziz Paye n’a pas encore réagi publiquement aux accusations formulées ce mercredi par le collectif des commerçants.