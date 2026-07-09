Marché de Thiaroye : Les commerçants dénoncent l’arrêt de la prise en charge de leur loyer par l’APIX

Les commerçants du marché de Thiaroye montent au créneau. Réunis ce jeudi, ils ont tenu une conférence de presse pour dénoncer leurs conditions de réinstallation, plus de deux ans après la démolition de leurs cantines dans le cadre des travaux du Train Express Régional (TER) Dakar-Diamniadio.



Après cette démolition, l’APIX avait procédé à un recensement de 703 commerçants dans le cadre de son plan d’action de réinstallation. Parmi eux, 375 avaient rejoint le centre commercial Aly Diallo, où ils avaient été installés à titre provisoire. Pour rendre ce site fonctionnel, ces commerçants avaient eux-mêmes pris en charge les frais d’installation électrique et de pose des portes. Mais l’APIX a désormais décidé de ne plus assumer le paiement de leur loyer, une décision qui a mis le feu aux poudres. Les commerçants refusent catégoriquement de quitter les lieux tant que le nouveau marché de Thiaroye ne sera pas achevé et livré.



La situation du chantier alimente leur inquiétude. Selon le dernier rapport sur l’état d’exécution du projet TER, publié par la Banque africaine de développement en janvier 2026, le taux d’exécution physique du nouveau marché n’est que de 28%, les travaux étant suspendus depuis décembre 2024 en raison de difficultés de mobilisation de la contrepartie nationale. Le rapport de la Banque formule pourtant des recommandations favorables aux commerçants : l’État du Sénégal et l’APIX doivent leur attribuer les cantines et permettre leur réinstallation dès la réception des travaux, au plus tard le 31 juillet 2026, et aider à la restauration de leurs moyens de subsistance d’ici le 31 décembre 2026. La Banque a même autorisé l’emprunteur à mobiliser le reliquat du projet, soit 9 milliards 484 millions 832 mille 191 francs CFA, pour achever les sites de réinstallation.



Malgré cette disponibilité financière, la situation des commerçants continue de se dégrader sur le terrain. C’est pourquoi ils ont sollicité l’accompagnement de l’ONG SynDev pour la défense de leurs droits. Ce point de presse vise trois objectifs : contraindre l’APIX et l’État à respecter leur engagement initial, alerter la Banque africaine de développement sur la situation désastreuse des personnes affectées par le projet (PAP) commerçants de Thiaroye, et formuler des propositions concrètes pour l’achèvement des travaux du marché.