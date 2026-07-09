Dalifort : la vidéo-surveillance fait tomber un vigile accusé d’attouchements sur une fillette de sept ans

Un vigile d’Auchan à Dalifort a été déféré au parquet pour des faits présumés d’attentat à la pudeur sur mineure et d’actes de pédophilie. Selon L’observateur, les images de vidéo-surveillance ont contredit sa version et renforcé les soupçons des enquêteurs.


Dalifort : la vidéo-surveillance fait tomber un vigile accusé d’attouchements sur une fillette de sept ans
Une disparition brève qui alerte la famille
 
Les faits se déroulent un samedi soir à Dalifort. P.B. Cissé constate soudain l’absence de sa fille âgée de sept ans. Avec son épouse, il fouille la maison et les environs.
 
Quelques instants plus tard, la fillette réapparaît. Elle tient deux pièces de 100 FCfa. Intrigué, son père l’interroge. L’enfant affirme que l’argent lui a été donné par un vigile.
 
Le récit de l’enfant déclenche une plainte
 
Face aux déclarations de la fillette, les parents se rendent immédiatement au commissariat de Dalifort. Devant les policiers, l’enfant raconte s’être éloignée de la maison pour se rendre au supermarché Auchan situé à proximité.
 
Elle explique qu’un vigile l’aurait conduite derrière le magasin avant de lui remettre de l’argent. Ces déclarations poussent le commissaire à confier l’enquête à la Brigade de recherches.
 
Le suspect nie les accusations
 
Interpellé puis placé en garde à vue, M. Ndiaye, âgé de 44 ans, nie toute intention malveillante. Il affirme que la fillette lui aurait simplement dit qu’elle avait faim et qu’il lui aurait donné deux pièces de 100 FCfa avant qu’elle ne reparte.
 
Selon L’observateur, le suspect soutient n’avoir commis aucun geste déplacé. Mais les enquêteurs décident de vérifier les faits sur les lieux.
 
Les caméras changent le cours de l’enquête
 
Les policiers découvrent alors que le supermarché dispose de caméras de vidéo-surveillance. Auchan accepte de fournir les images enregistrées le jour et à l’heure des faits.
 
Sur les vidéos, les enquêteurs voient le vigile discuter avec la fillette, puis la prendre par la main et s’éloigner avec elle vers une guérite située à l’arrière du magasin. Ils y restent un long moment avant de ressortir.
 
Ces images fragilisent fortement la version du suspect.
 
Des éléments médicaux versés au dossier
 
La fillette est ensuite conduite chez un gynécologue pour examen. Les conclusions médicales, rapportées par L’observateur, évoquent une inflammation compatible avec des attouchements.
 
Le journal précise qu’il n’a pas été retenu de viol, mais que les soupçons d’attouchements sont renforcés par les éléments médicaux et les images de vidéo-surveillance.
 
Déféré au parquet
 
À l’issue de sa garde à vue, M. Ndiaye est déféré au parquet. Il devra répondre d’attentat à la pudeur sur mineure et d’actes de pédophilie.
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Jeudi 9 Juillet 2026
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