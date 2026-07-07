Haschich à Sicap Mbao : le fils présumé du ministre de l’Élevage placé sous mandat de dépôt

Une interpellation opérée par la Brigade de recherches



Le 3 juillet 2026, les éléments de la Brigade de recherches du commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao, de retour de mission, ont conduit un individu au service compétent pour détention et usage de haschich.



Selon Libération, le mis en cause s’est identifié comme Souleymane Ba, né le 3 janvier 2002, étudiant et domicilié à Sicap Mbao.



Un képa entamé de haschich découvert



L’étudiant aurait été trouvé en possession d’un képa entamé de haschich. Cette découverte a conduit les policiers à le mettre à la disposition du service pour les besoins de la procédure.



Libération précise que le dossier porte sur des faits de détention et usage de haschich.



Le mis en cause présente son père comme ministre



Interrogé, Souleymane Ba aurait déclaré que son père est le Dr Cheikh Oumar Ba, ministre en charge de l’Élevage. Le journal indique que son père serait l’actuel ministre de l’Agriculture et de l’Élevage.



Cette précision donne une forte résonance publique à une affaire qui, sur le plan judiciaire, reste centrée sur la détention présumée d’un produit stupéfiant.



Mandat de dépôt et jugement annoncé



À l’issue de la procédure, le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt. Selon Libération, il doit être jugé devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye.



L’audience devra permettre d’éclairer les circonstances de l’interpellation et la responsabilité pénale du prévenu dans cette affaire.