Grève générale du 10 juillet : Le SYTJUST appelle les travailleurs de la Justice à la mobilisation

Le Bureau exécutif national du Syndicat des travailleurs de la Justice (SYTJUST) a lancé un appel à la mobilisation générale pour la journée du vendredi 10 juillet 2026. Dans un communiqué signé à Dakar et destiné à une large diffusion, l’organisation invite ses militants et sympathisants à observer, avec l’engagement syndical qui sied, le mot d’ordre de grève générale décrété par le Front syndical pour la défense du travail (FSDT), sur toute l’étendue du territoire national. Le SYTJUST présente sa participation à cette journée de mobilisation comme un devoir de solidarité syndicale, traduisant son attachement aux principes de justice sociale, de respect des droits des travailleurs, de dialogue social sincère et de défense des acquis syndicaux.



Le syndicat justifie également son engagement par son affiliation à l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS), elle-même membre actif du FSDT. Le communiqué rappelle que l’UNSAS s’est toujours illustrée par un soutien constant aux combats des travailleurs de la Justice, notamment lors des travaux du Conseil supérieur de la Fonction publique, où elle a défendu les revendications du secteur relatives aux reclassements statutaires, à la reconnaissance des qualifications professionnelles et à l’amélioration des carrières.



« Le mouvement syndical ne peut être efficace que si chaque organisation répond présente lorsque l’intérêt général des travailleurs est en jeu », souligne le texte, qui insiste sur le fait que la solidarité constitue le fondement de la force collective du mouvement syndical et le socle des victoires obtenues par les travailleurs sénégalais.



Le Bureau exécutif national dit compter sur le sens des responsabilités et la discipline de ses militants pour faire du vendredi 10 juillet 2026 une réussite. Le communiqué est signé par le secrétaire général national, pour le compte du Bureau exécutif national du SYTJUST.