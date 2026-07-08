Assemblée nationale : Ousmane Sonko dévoile les nouveaux visages de son cabinet

Le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a procédé à la nomination de nouveaux membres au sein de son cabinet. dix personnalités rejoignent son équipe rapprochée.
Il s’agit de Daouada Ngom, Amadou Moustapha Ndieck Sarre, Khady Diène Gaye, Alioune Sall, Maïmouna Dièye, Amadou Chérif Diouf, Fatou Diouf, Alpha Ba, Ibrahima Thiam et Sidy Alpha Ndiaye.
Il s’agit de Daouada Ngom, Amadou Moustapha Ndieck Sarre, Khady Diène Gaye, Alioune Sall, Maïmouna Dièye, Amadou Chérif Diouf, Fatou Diouf, Alpha Ba, Ibrahima Thiam et Sidy Alpha Ndiaye.
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