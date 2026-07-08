Incendie dans une foire commerciale à Thiès: Une trentaine de cantines ravagées par les flammes..

On en sait un peu plus sur l'incendie survenu ce matin dans une foire commerciale à Hersent, près du champ de courses de Thiès.

Selon les dernières nouvelles, une trentaine de cantines ont été ravagées par les flammes. Le sinistre a ainsi causé des pertes matérielles estimées à plusieurs millions de Fcfa.

Selon les témoignages, le feu proviendrait d'une cantine de vente d'accessoires et un court-circuit serait à l'origine...