Incendie dans une foire commerciale à Thiès: Une trentaine de cantines ravagées par les flammes..

On en sait un peu plus sur l'incendie survenu ce matin dans une foire commerciale à Hersent, près du champ de courses de Thiès.
Selon les dernières nouvelles, une trentaine de cantines ont été ravagées par les flammes. Le sinistre a ainsi causé des pertes matérielles estimées à plusieurs millions de Fcfa.
Selon les témoignages, le feu proviendrait d'une cantine de vente d'accessoires et un court-circuit serait à l'origine...
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