Des explosions entendues à Manama, où les sirènes d'alerte ont été activées

Des explosions ont été entendues jeudi à Manama, la capitale de Bahreïn, où des sirènes d'alerte aérienne ont été déclenchées pour la troisième fois, quelques heures après des attaques iraniennes survenues dans la nuit, a constaté un journaliste de l'AFP.



"Les sirènes d'alerte ont été déclenchées. Les citoyens et les résidents sont invités à rester calmes et à se rendre vers le lieu sûr le plus proche", a indiqué le ministère bahreïni de l'Intérieur dans un message publié sur X.

