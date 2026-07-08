Thiès: Un incendie ravage une partie d'une foire commerciale à Hersent

Un incendie d'une rare violence s'est produit ce mercredi vers les coups de 10 heures dans une foire commerciale au quartier Hersent, en face du champ de courses de Thiès.

Plusieurs cantines ont été ravagées par les flammes faisant ainsi d'énormes dégâts matériels estimés à plusieurs millions de Fcfa.

Plusieurs versions concernant l'origine de de cet incendie ont été entendues mais la plus plausible demeure celle liée à un court-circuit...