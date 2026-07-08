Diaspora APR : Abdou Mbow accueilli à Yaoundé, les militants sonnent la mobilisation pour 2029

Les responsables et militants de l’Alliance pour la République (APR) établis à Yaoundé, au Cameroun, ont tenu une assemblée générale ce mercredi 8 juillet à l’hôtel Albatros. Une rencontre organisée à l’occasion de la visite de l’honorable député Abdou Mbow dans la capitale camerounaise, surnommée la ville aux sept collines.



Cette réunion a été l’occasion pour les militants de l’APR de battre le rappel des troupes et de réaffirmer leur engagement politique. Dans un contexte marqué par la recomposition de l’opposition sénégalaise, les responsables de la diaspora APR en Afrique centrale ont affiché leur volonté de renforcer la mobilisation, l’organisation et la présence du parti sur le terrain.



L’Afrique centrale, un bastion revendiqué par l’APR



Lors de cette assemblée générale, les militants ont rappelé que l’Afrique centrale est restée fidèle à l’APR lors des dernières élections législatives. Malgré la forte poussée du Pastef dans plusieurs zones, cette partie de la diaspora sénégalaise est demeurée, selon les responsables présents, dans l’escarcelle des partisans de l’ancien président Macky Sall.



Pour les militants de Yaoundé, cette fidélité politique doit désormais servir de base pour préparer les prochaines échéances électorales. Ils disent vouloir travailler davantage à la structuration de l’opposition et à la reconquête du pouvoir.



Abdou Mbow critique le nouveau régime



Prenant la parole devant ses camarades, le député Abdou Mbow est revenu sur la situation politique nationale. Il a notamment dénoncé ce qu’il considère comme une méprise du nouveau régime envers les Sénégalais de la diaspora.



Selon lui, les nouvelles autorités sont encore dans le tâtonnement. Abdou Mbow a également évoqué les tensions au sommet de l’État, estimant que les « deux têtes » du pouvoir sont engagées dans une guerre politique qui n’intéresse pas les Sénégalais.



Appel à la mobilisation pour 2029



Face aux militants de l’APR de Yaoundé, Abdou Mbow a appelé ses camarades à rester mobilisés et organisés. Pour lui, l’objectif est clair : préparer la reconquête politique et travailler à faire quitter le pouvoir actuel en 2029.



Cette rencontre de Yaoundé marque ainsi une nouvelle étape dans la remobilisation de la diaspora APR, qui entend jouer sa partition dans la reconstruction de l’opposition et dans les futures batailles électorales.