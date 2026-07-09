Sonatel propulse le Sénégal dans une nouvelle ère avec la Gateway satellitaire Eutelsat OneWeb


Sonatel franchit une nouvelle étape dans le développement des infrastructures numériques du Sénégal. Elle a inauguré à Gandoul, dans la région de Thiès, une nouvelle Gateway du réseau satellitaire Eutelsat OneWeb, une infrastructure de pointe destinée à renforcer la connectivité du Sénégal, de l'Afrique de l'Ouest et du reste du monde.

Ce projet s'inscrit dans la stratégie de développement des infrastructures numériques de Sonatel et dans son accompagnement de l'État du Sénégal pour la mise en œuvre du New Deal Technologique. Il vient renforcer le téléport historique de Gandoul grâce au déploiement du Satellite Portal Network (SNP) d'Eutelsat OneWeb.
 
L'infrastructure comprend 16 antennes satellitaires de dernière génération, déployées sur une superficie d'environ cinq hectares, ainsi qu'une salle technique répondant aux standards internationaux Tier III. Cette nouvelle Gateway assure l'interconnexion entre la constellation de satellites en orbite basse (LEO) d'Eutelsat OneWeb et les réseaux terrestres, facilitant ainsi l'acheminement de l'Internet haut débit.

« Avec le déploiement de cette Gateway Eutelsat OneWeb et de ses 16 antennes satellites de nouvelle génération, Sonatel renforce son téléport historique et confirme sa volonté d'investir durablement dans des infrastructures numériques de très haut niveau au service du Sénégal et de l'Afrique », a déclaré le directeur général de Sonatel, Brelotte Ba.

Un téléport stratégique renforcé

Déjà considéré comme un maillon essentiel des télécommunications africaines, le téléport de Gandoul accueille depuis plusieurs années différentes solutions de connectivité satellitaire. L'arrivée de la constellation Eutelsat OneWeb permet désormais de renforcer les capacités existantes tout en diversifiant les technologies mises en œuvre.
Pour Philippe Baudrier, directeur général de Konnect Africa, cette nouvelle infrastructure marque une étape importante dans la coopération entre les deux partenaires.
« L'inauguration de la Gateway de Gandoul marque une étape importante dans notre partenariat de longue date avec Sonatel. Cette nouvelle infrastructure renforce davantage le réseau terrestre de OneWeb et témoigne de notre engagement commun à soutenir une connectivité résiliente et de confiance à travers la région », a-t-il indiqué.

Un levier pour la souveraineté numérique

Au-delà de l'amélioration de la connectivité, cette nouvelle Gateway répond à plusieurs enjeux stratégiques. Elle contribue au renforcement de la souveraineté numérique du Sénégal, à la sécurisation et à la diversification des routes de connectivité internationale, ainsi qu'à une meilleure résilience des réseaux face aux risques techniques ou géopolitiques.
Selon Brelotte Ba, cet investissement traduit l'engagement de Sonatel à accompagner les ambitions nationales en matière de transformation numérique.
Les installations de Gandoul disposent d'infrastructures énergétiques sécurisées, de systèmes redondants et d'une connexion fibre à très haut débit garantissant une continuité optimale des services.

Le Sénégal, futur hub régional de connectivité

Grâce à cette infrastructure hybride associant satellite et fibre optique, Sonatel entend positionner le Sénégal comme un hub régional de connectivité numérique en Afrique de l'Ouest.
Interconnecté aux câbles sous-marins internationaux ainsi qu'aux réseaux terrestres exploités par Sonatel, le téléport de Gandoul devient un point d'ancrage majeur dans les échanges numériques internationaux. Cette plateforme devrait également soutenir le développement de l'économie numérique, favoriser l'innovation, accompagner la croissance des start-up et répondre aux besoins croissants des entreprises comme des administrations publiques.
Gandoul, plus de cinquante ans au cœur des télécommunications

Inaugurée le 5 avril 1972 par le président Léopold Sédar Senghor, la station terrienne de Gandoul demeure l'une des infrastructures les plus stratégiques du réseau de Sonatel. Son implantation, rendue possible par un horizon maritime dégagé, une faible pollution électromagnétique et sa proximité avec Dakar, en fait un site privilégié pour les communications satellitaires internationales.

Avec l'intégration de la Gateway Eutelsat OneWeb, Gandoul ouvre un nouveau chapitre de son histoire et confirme sa place parmi les infrastructures clés de la transformation numérique du Sénégal et du continent africain.
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Jeudi 9 Juillet 2026
Dakaractu



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