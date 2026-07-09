Sonatel propulse le Sénégal dans une nouvelle ère avec la Gateway satellitaire Eutelsat OneWeb



Grâce à cette infrastructure hybride associant satellite et fibre optique, Sonatel entend positionner le Sénégal comme un hub régional de connectivité numérique en Afrique de l'Ouest.

Interconnecté aux câbles sous-marins internationaux ainsi qu'aux réseaux terrestres exploités par Sonatel, le téléport de Gandoul devient un point d'ancrage majeur dans les échanges numériques internationaux. Cette plateforme devrait également soutenir le développement de l'économie numérique, favoriser l'innovation, accompagner la croissance des start-up et répondre aux besoins croissants des entreprises comme des administrations publiques.

Gandoul, plus de cinquante ans au cœur des télécommunications



Inaugurée le 5 avril 1972 par le président Léopold Sédar Senghor, la station terrienne de Gandoul demeure l'une des infrastructures les plus stratégiques du réseau de Sonatel. Son implantation, rendue possible par un horizon maritime dégagé, une faible pollution électromagnétique et sa proximité avec Dakar, en fait un site privilégié pour les communications satellitaires internationales.



Avec l'intégration de la Gateway Eutelsat OneWeb, Gandoul ouvre un nouveau chapitre de son histoire et confirme sa place parmi les infrastructures clés de la transformation numérique du Sénégal et du continent africain.

Le Sénégal, futur hub régional de connectivité