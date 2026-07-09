Entre prison ferme et sursis, le tribunal tranche après une affaire née d’une plainte du PCA de l’Isra : le couple Mamadou Diop-Aminata Lô fixé sur son sort

Mamadou Diop, 49 ans, et son épouse Aminata Lô, 42 ans, ont été jugés devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Selon Libération, le couple avait été arrêté par la Dsc après une plainte déposée par le président du conseil d’administration de l’Isra, Mbaye Sylla Khouma. À l’issue du délibéré, les deux prévenus ont été reconnus coupables pour certains faits, avec des peines différentes.


Entre prison ferme et sursis, le tribunal tranche après une affaire née d’une plainte du PCA de l’Isra : le couple Mamadou Diop-Aminata Lô fixé sur son sort
Une arrestation après une plainte du PCA de l’Isra
 
D’après Libération, Mamadou Diop et Aminata Lô avaient été arrêtés par la Dsc pour plusieurs faits présumés : diffamation, injures via un système informatique, discours contraire aux bonnes mœurs, stockage et menace de publication de données à caractère personnel.
 
La procédure a été déclenchée après une plainte du PCA de l’Isra, Mbaye Sylla Khouma. À la suite de leur arrestation, les deux mis en cause avaient été placés sous mandat de dépôt.
 
Le couple jugé devant les flagrants délits
 
Le dossier a été examiné devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Selon Libération, Mamadou Diop et son épouse Aminata Lô ont été édifiés sur leur sort ce mercredi.
 
Dans son délibéré, le tribunal les a reconnus coupables de discours contraire aux bonnes mœurs et d’injures non publiques.
 
Aminata Lô condamnée à une peine mixte
 
Aminata Lô a écopé d’une peine de six mois de prison, dont quinze jours ferme. Cette décision signifie qu’une partie de la peine est assortie d’un sursis, tandis qu’une autre partie doit être exécutée.
 
Selon les éléments rapportés par Libération, elle est donc la seule du couple à avoir été condamnée à une portion de prison ferme.
 
Mamadou Diop condamné avec sursis
 
Quant à Mamadou Diop, il a été condamné à six mois de prison avec sursis. Contrairement à son épouse, la peine prononcée contre lui ne comprend pas de partie ferme, d’après le compte rendu de Libération.
 
Cette différence de traitement judiciaire constitue l’un des éléments marquants de cette affaire.
 
Une affaire sensible autour des propos et données personnelles
 
Le dossier met en lumière des accusations liées à l’usage d’un système informatique, à des injures, à des propos jugés contraires aux bonnes mœurs ainsi qu’à la menace de publication de données à caractère personnel.
 
Toutefois, dans son verdict, le tribunal des flagrants délits a retenu la culpabilité du couple pour discours contraire aux bonnes mœurs et injures non publiques, selon Libération.
 
Mamadou Diop et Aminata Lô avaient été arrêtés par la Dsc après une plainte du PCA de l’Isra, Mbaye Sylla Khouma. Jugés devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, ils ont été reconnus coupables de discours contraire aux bonnes mœurs et d’injures non publiques. Aminata Lô a été condamnée à six mois de prison dont quinze jours ferme, tandis que Mamadou Diop a écopé de six mois avec sursis.
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Jeudi 9 Juillet 2026
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