Réseau de prostitution clandestine démantelé à Nord-Foire : huit personnes interpellées et deux appartements sous scellés après une opération de la gendarmerie

Derrière les murs de deux appartements de Nord-Foire, un réseau de prostitution clandestine fonctionnait à travers les réseaux sociaux. Selon L’Observateur, la Brigade de recherches de Dakar a démantelé le système après deux jours de filature. Huit personnes, dont cinq femmes et trois hommes, ont été interpellées.


Réseau de prostitution clandestine démantelé à Nord-Foire : huit personnes interpellées et deux appartements sous scellés après une opération de la gendarmerie
Un commerce discret organisé en ligne
 
À Nord-Foire, la prostitution clandestine ne se négociait pas dans la rue, mais sur les plateformes numériques. Selon L’Observateur, les contacts se faisaient via WhatsApp, Snapchat ou Telegram, à l’abri des regards.
 
Des comptes anonymes, souvent éphémères, publiaient des annonces suggestives. Les clients intéressés entraient ensuite en contact, discutaient les tarifs et convenaient d’un rendez-vous. L’adresse n’était communiquée qu’une fois la transaction validée.
 
Deux appartements sous surveillance
 
Informée de l’existence de deux appartements suspects dans ce quartier résidentiel de Dakar, la Brigade de recherches engage des investigations discrètes.
 
Les gendarmes surveillent les lieux pendant deux jours. Ils observent les va-et-vient, identifient les habitués et cartographient progressivement le réseau. Les enquêteurs comprennent alors qu’il s’agit d’un système organisé, fonctionnant de manière quasi professionnelle.
 
Une opération simulée pour piéger le réseau
 
Le lundi 6 juillet 2026, les gendarmes déclenchent une opération simulée dans les deux appartements. Huit personnes sont interpellées : cinq femmes et trois hommes.
 
Les perquisitions permettent de confirmer l’ampleur de l’activité. Selon L’Observateur, les enquêteurs saisissent une vingtaine de téléphones portables, présentés comme des outils centraux du commerce numérique. Ils découvrent aussi des préservatifs usagés et non usagés, des lubrifiants, du haschich, des boissons alcoolisées et divers accessoires sexuels.
 
Entre prostitution clandestine et consommation de stupéfiants
 
Le dossier prend une dimension plus large avec la découverte de produits stupéfiants. L’Observateur souligne que la frontière entre prostitution clandestine et consommation de drogue semble poreuse dans cette affaire.
 
Auditionnées, les cinq femmes reconnaissent les faits. Elles expliquent avoir basculé dans cette activité par précarité, attirées par la facilité apparente des rencontres en ligne.
 
Des intermédiaires présumés dans le dispositif
 
Certaines femmes géraient elles-mêmes leurs comptes. D’autres dépendaient d’intermédiaires chargés de fixer les rendez-vous et de prélever une commission.
 
Les deux plus jeunes hommes arrêtés reconnaissent être venus pour des prestations tarifées. Le troisième homme, plus âgé, se présente comme le propriétaire des lieux. Il nie toute implication, affirmant avoir simplement loué ses appartements à des tiers.
 
Une enquête encore ouverte
 
Les enquêteurs restent prudents. Les téléphones saisis doivent permettre de remonter la chaîne, d’identifier d’éventuels proxénètes et de mesurer l’ampleur réelle du réseau.
 
Les deux appartements de Nord-Foire ont été placés sous scellés. L’enquête se poursuit pour déterminer les responsabilités exactes dans l’organisation de ce système clandestin.
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Mercredi 8 Juillet 2026
Dakaractu



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