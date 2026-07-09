Bambey : un père de 15 enfants condamné à sept ans de réclusion pour viol suivi de grossesse

La Chambre criminelle a condamné A. Diop, chauffeur de 58 ans, à sept ans de réclusion criminelle pour viol. Selon L’observateur, la victime, une jeune ménagère de 25 ans, avait porté plainte après avoir découvert une grossesse de trois mois.


Bambey : un père de 15 enfants condamné à sept ans de réclusion pour viol suivi de grossesse
Une plainte déposée à Lambaye
 
Les faits remontent au 15 avril 2024. M.D. Tine, jeune ménagère de 25 ans, pousse la porte de la Brigade de gendarmerie de Lambaye, dans le département de Bambey.
 
Elle accuse A. Diop, son voisin âgé de 58 ans, chauffeur, marié à deux femmes et père de 15 enfants, de l’avoir violée. Elle joint à sa plainte une échographie obstétricale indiquant une grossesse de trois mois.
 
Le récit de la victime
 
Entendue par les enquêteurs, la jeune femme explique que les faits se seraient produits en février 2024. Elle se trouvait seule chez sa tante, en train de cuisiner, lorsque le mis en cause aurait fait irruption dans la maison.
 
Selon le récit rapporté par L’observateur, elle affirme avoir été entraînée de force dans une chambre avant d’être violée. Elle dit avoir gardé le silence pendant plusieurs semaines par honte, jusqu’à la découverte de sa grossesse à l’hôpital de Bambey.
 
Des aveux devant les enquêteurs
 
Interpellé, A. Diop aurait fait des aveux circonstanciés au cours de l’enquête. Il aurait reconnu avoir imposé un rapport sexuel à la jeune femme sans son consentement et admis être le père de l’enfant à naître.
 
Après sa garde à vue, il est déféré au parquet, inculpé pour viol, puis placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt de Diourbel. Il y passera plus de deux ans avant son procès.
 
Coup de théâtre à l’audience
 
Devant la Chambre criminelle, A. Diop change de version. Il nie désormais le viol et affirme que le rapport était consenti. Il explique avoir signé le procès-verbal parce qu’il serait analphabète.
 
Il maintient toutefois un point : l’enfant que porte la victime est bien le sien et il dit vouloir assumer ses responsabilités.
 
La victime maintient ses accusations
 
Face au juge, M.D. Tine ne varie pas dans ses déclarations. Elle répète avoir été contrainte et agressée. Le procureur ne croit pas à la nouvelle version de l’accusé et dénonce sa mauvaise foi.
 
Le ministère public requiert dix ans de réclusion criminelle.
 
La défense plaide l’acquittement
 
La défense demande l’acquittement, évoquant l’âge avancé de l’accusé, ses quinze enfants à charge et sa reconnaissance de paternité comme preuve de bonne foi. À titre subsidiaire, elle sollicite une application bienveillante de la loi.
 
Mais la Chambre criminelle ne suit pas la défense. Elle déclare A. Diop coupable du crime de viol et le condamne à sept ans de réclusion criminelle.
 
Une condamnation lourde de conséquences
 
A. Diop purgera sa peine à la Maison d’arrêt et de correction de Diourbel. La partie civile n’a pas réclamé de dommages et intérêts.
 
À 58 ans, le chauffeur quitte la salle d’audience menottes aux poignets, laissant derrière lui quinze enfants et un seizième à naître, selon L’observateur.
Autres articles
Jeudi 9 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Des explosions entendues à Manama, où les sirènes d'alerte ont été activées

Des explosions entendues à Manama, où les sirènes d'alerte ont été activées - 09/07/2026

Iran: 14 morts, 78 blessés dans les frappes américaines des deux derniers jours (ministère)

Iran: 14 morts, 78 blessés dans les frappes américaines des deux derniers jours (ministère) - 09/07/2026

Entre prison ferme et sursis, le tribunal tranche après une affaire née d’une plainte du PCA de l’Isra : le couple Mamadou Diop-Aminata Lô fixé sur son sort

Entre prison ferme et sursis, le tribunal tranche après une affaire née d’une plainte du PCA de l’Isra : le couple Mamadou Diop-Aminata Lô fixé sur son sort - 09/07/2026

Prison, Bac et réinsertion : condamné à 10 ans, Babacar Diène décroche la mention « Assez Bien »

Prison, Bac et réinsertion : condamné à 10 ans, Babacar Diène décroche la mention « Assez Bien » - 09/07/2026

Les Etats-Unis frappent l'Iran, qui riposte et les accuse de vouloir perturber les obsèques de Khamenei

Les Etats-Unis frappent l'Iran, qui riposte et les accuse de vouloir perturber les obsèques de Khamenei - 09/07/2026

Dalifort : la vidéo-surveillance fait tomber un vigile accusé d’attouchements sur une fillette de sept ans

Dalifort : la vidéo-surveillance fait tomber un vigile accusé d’attouchements sur une fillette de sept ans - 09/07/2026

Des explosions entendues à Bahreïn (journaliste AFP)

Des explosions entendues à Bahreïn (journaliste AFP) - 09/07/2026

Trump menace l'Iran de frappes

Trump menace l'Iran de frappes "bien pires" si ses attaques continuent - 09/07/2026

Assemblée nationale : Ousmane Sonko dévoile les nouveaux visages de son cabinet

Assemblée nationale : Ousmane Sonko dévoile les nouveaux visages de son cabinet - 08/07/2026

Diaspora APR : Abdou Mbow accueilli à Yaoundé, les militants sonnent la mobilisation pour 2029

Diaspora APR : Abdou Mbow accueilli à Yaoundé, les militants sonnent la mobilisation pour 2029 - 08/07/2026

Reprise de publications sur les réseaux sociaux : La ligne de crête que doivent tracer les médias

Reprise de publications sur les réseaux sociaux : La ligne de crête que doivent tracer les médias - 08/07/2026

Incendie dans une foire commerciale à Thiès: Une trentaine de cantines ravagées par les flammes..

Incendie dans une foire commerciale à Thiès: Une trentaine de cantines ravagées par les flammes.. - 08/07/2026

Thiès: Un incendie ravage une partie d'une foire commerciale à Hersent

Thiès: Un incendie ravage une partie d'une foire commerciale à Hersent - 08/07/2026

Réseau de prostitution clandestine démantelé à Nord-Foire : huit personnes interpellées et deux appartements sous scellés après une opération de la gendarmerie

Réseau de prostitution clandestine démantelé à Nord-Foire : huit personnes interpellées et deux appartements sous scellés après une opération de la gendarmerie - 08/07/2026

Marine Le Pen, condamnée à 15 mois ferme d'inéligibilité, peut a priori être candidate à la présidentielle

Marine Le Pen, condamnée à 15 mois ferme d'inéligibilité, peut a priori être candidate à la présidentielle - 07/07/2026

Haschich à Sicap Mbao : le fils présumé du ministre de l’Élevage placé sous mandat de dépôt

Haschich à Sicap Mbao : le fils présumé du ministre de l’Élevage placé sous mandat de dépôt - 07/07/2026

Affaire Braquages en série à Ndiassane, Louga et Tivaouane : l’arrestation du “marabout” Saidy Diallo fait tomber plusieurs suspects

Affaire Braquages en série à Ndiassane, Louga et Tivaouane : l’arrestation du “marabout” Saidy Diallo fait tomber plusieurs suspects - 07/07/2026

Kaolack : Démantèlement d'un réseau de trafic de drogue par la BRS et saisie de 15 kg de chanvre indien

Kaolack : Démantèlement d'un réseau de trafic de drogue par la BRS et saisie de 15 kg de chanvre indien - 07/07/2026

Assemblée nationale : les surprenants avantages réservés aux députés suppléants sortants

Assemblée nationale : les surprenants avantages réservés aux députés suppléants sortants - 07/07/2026

De la plainte pour violence conjugale au proxénétisme présumé : l’affaire Idrissa Sakho prend une tournure explosive

De la plainte pour violence conjugale au proxénétisme présumé : l’affaire Idrissa Sakho prend une tournure explosive - 07/07/2026

Détournement de mineure à Bambey :Le mécanicien S. Niang surpris en pleine action par le père de sa copine mineure

Détournement de mineure à Bambey :Le mécanicien S. Niang surpris en pleine action par le père de sa copine mineure - 07/07/2026

Marabout, bains mystiques et faux espoirs de visa : un retraité affirme avoir perdu 8 millions de FCfa, le prévenu relaxé

Marabout, bains mystiques et faux espoirs de visa : un retraité affirme avoir perdu 8 millions de FCfa, le prévenu relaxé - 07/07/2026

Mbour : l’OCRTIS frappe un grand coup, près de 260 kg de chanvre indien saisis

Mbour : l’OCRTIS frappe un grand coup, près de 260 kg de chanvre indien saisis - 06/07/2026

Mali: poursuite des combats pour la prise d'un camp armé dans le Nord

Mali: poursuite des combats pour la prise d'un camp armé dans le Nord - 06/07/2026

Jérôme Bandiaky alias “Sniper” attendu à la barre le 8 juillet

Jérôme Bandiaky alias “Sniper” attendu à la barre le 8 juillet - 06/07/2026

Affaire des présumés homosexuels : Après Pape Cheikh Diallo, le banquier Doudou Lamine Dieng attendu devant le juge

Affaire des présumés homosexuels : Après Pape Cheikh Diallo, le banquier Doudou Lamine Dieng attendu devant le juge - 06/07/2026

Koungheul : un bébé d’environ un mois retrouvé vivant dans une poubelle du marché central

Koungheul : un bébé d’environ un mois retrouvé vivant dans une poubelle du marché central - 06/07/2026

Guédiawaye — affaire d’avortement clandestin : F. Sylla évoque les menaces de son ex-petit ami pour justifier l’avortement

Guédiawaye — affaire d’avortement clandestin : F. Sylla évoque les menaces de son ex-petit ami pour justifier l’avortement - 06/07/2026

Kaolack / Appel à la formation d'une grande coalition vers les locales : Moussa Fall dit niet et maintient sa candidature

Kaolack / Appel à la formation d'une grande coalition vers les locales : Moussa Fall dit niet et maintient sa candidature - 06/07/2026

Genève : Mamoudou Ibra Kane appelle le Sénégal à ne pas manquer la révolution de l'intelligence artificielle

Genève : Mamoudou Ibra Kane appelle le Sénégal à ne pas manquer la révolution de l'intelligence artificielle - 05/07/2026

RSS Syndication