Violences à Dakar/ 410 personnes interpellées lors des manifestations: Le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information judiciaire.

Dans le communiqué lu à Dakaractu, le parquet( tribunal de Grande instance hors classe de Dakar) infome que 410 personnes ont été interpellées par les forces de défense et de sécurité lors des manifestations ayant occasionné des pertes en vies humaines, des dégâts matériels etc.



D'après le ministère public, parmi les personnes interpellées, " les mineurs sont mis en liberté provisoire avec une remise à leurs civilement responsables, ceux d'entre eux qui sont âgés de moins de 13 ans n'ont pas fait l'objet de poursuites; mais si le maintien en détention s'impose, ils sont poursuivis devant le tribunal pour enfants". Le parquet d'ajouter que " les manifestants dont l'implication est moindre, ont été poursuivis devant la juridiction des flagrants délits pour des faits de manifestations non autorisées sur la base de l'article 98 du code pénal".



En ce qui concerne les autres manifestants, compte tenu de l'ampleur des dégâts matériels qu'ils ont causés, le ministère public a opté pour " la pleine rigueur de la loi dans les poursuites". Ainsi, " Une information judiciaire a été requise contre ces individus pour des faits d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, participation à un mouvement insurrectionnel, actions diverses causant des dommages aux personnes ou à leurs biens, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique....".



Le parquet d'informer également que " ces procédures visent à situer la responsabilité de toutes les personnes instigratrices de ces violents attroupements. Par conséquent, une information judiciaire a été ouverte contre X".