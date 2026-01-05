Viol collectif et attaques à l’arme blanche : la bande des “agresseurs-prédateurs” qui terrorisait les femmes arrêtée


Viol collectif et attaques à l’arme blanche : la bande des “agresseurs-prédateurs” qui terrorisait les femmes arrêtée

Un réseau criminel aux méthodes particulièrement violentes a été démantelé à Yeumbeul, après une série d’agressions ciblant des femmes aux premières heures du jour. Les faits, rapportés par le quotidien Libération, révèlent un mode opératoire glaçant mêlant vols avec violence, usage d’armes blanches et viol collectif.

 

Selon Libération, la bande sévissait principalement entre 5 et 6 heures du matin, une tranche horaire choisie pour surprendre des femmes se rendant à leur travail. À ce stade de l’enquête, trois victimes présumées ont été formellement identifiées. Les principaux mis en cause, Daouda Kandé (21 ans) et Doudou Der (27 ans), ont été interpellés par le commissariat de Yeumbeul-Comico puis déférés au parquet le 2 janvier pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec violence et usage d’arme blanche commis la nuit, viol collectif et recel.

 

Les arrestations font suite à deux agressions à l’arme blanche commises dans la nuit du 29 au 30 décembre 2025, notamment à l’arrêt 58 et à Yawou Dial, rapporte Libération. La seconde victime, A. B. Sène, commerçante domiciliée à Yeumbeul, a déclaré qu’aux environs de 6 heures du matin, elle a été interceptée par Daouda Kandé. Sous la menace d’un couteau, il lui a arraché son sac contenant trois téléphones, avant de la blesser à la main.

 

Ses cris de détresse ont attiré l’attention de D. Diaw, agent de la Division des investigations criminelles (DIC), qui est intervenu. Après des tirs de sommation, l’assaillant a été neutralisé puis conduit au commissariat. Une fouille a permis de retrouver sur lui quatre téléphones portables (iPhone, Samsung et Tecno), ainsi qu’un poignard. Incapable de justifier la provenance d’un quatrième téléphone Tecno, Daouda Kandé a été confondu après que les enquêteurs ont identifié la propriétaire.

 

Entendue, A. Tamba a déclaré avoir été agressée le même jour vers 5 heures à l’arrêt Yawou Dial. Elle a reconnu Daouda Kandé comme l’auteur de l’attaque, affirmant qu’il lui avait dérobé son téléphone Tecno sous la menace d’un couteau, précise Libération.

 

L’enquête a ensuite pris une tournure plus grave avec l’audition de A. Diallo, victime d’une agression suivie d’un viol collectif survenue le 29 novembre 2025. À l’époque, elle avait décrit des assaillants correspondant aux mêmes profils. Invitée au commissariat pour une présentation de suspect, elle a formellement reconnu Daouda Kandé. Elle a relaté qu’aux environs de 5 heures du matin, près du Camp de transmission, deux individus armés de couteaux et d’une pompe asphyxiante l’avaient dépouillée de son iPhone 14 avant de l’entraîner dans un bâtiment en construction pour la violer à tour de rôle.

 

D’abord dans le déni concernant ce dernier crime, Daouda Kandé a fini par passer aux aveux après un interrogatoire approfondi et la découverte d’éléments compromettants sur son téléphone, dont une capture d’écran du téléphone de la victime, vraisemblablement destinée à un receleur, rapporte Libération. Il a ensuite conduit les policiers chez Doudou Der, à qui le téléphone d’A. Diallo aurait été revendu pour 60 000 FCFA. Selon ses déclarations, il n’était pas seul lors de l’agression et du viol.

 

Interpellé à son tour, Doudou Der a nié toute implication, soutenant que Daouda Kandé ne lui aurait envoyé qu’une capture d’écran du téléphone, sans transaction financière. Une version qui n’a pas convaincu les enquêteurs, conclut Libération.

Autres articles
Lundi 5 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Intervention américaine au Venezuela : mépris du droit international

Intervention américaine au Venezuela : mépris du droit international - 05/01/2026

Bras de fer fiscal entre l’État et Woodside : la justice temporise et réclame des éclaircissements

Bras de fer fiscal entre l’État et Woodside : la justice temporise et réclame des éclaircissements - 05/01/2026

SU de Guédiawaye : un jeune homme interpellé pour détournement de mineure et viol, des aveux accablants

SU de Guédiawaye : un jeune homme interpellé pour détournement de mineure et viol, des aveux accablants - 05/01/2026

Affaire Cheikh Ndiaye : le tribunal écarte deux chefs et prononce un mois ferme

Affaire Cheikh Ndiaye : le tribunal écarte deux chefs et prononce un mois ferme - 05/01/2026

Thiès : Sans nouvelle de son fils Iba Bâ,âgé de 20 ans, depuis le 2 janvier, sa famille dans le désarroi

Thiès : Sans nouvelle de son fils Iba Bâ,âgé de 20 ans, depuis le 2 janvier, sa famille dans le désarroi - 05/01/2026

Saint-Louis : Tension à la frontière sénégalo-mauritanienne, des populations interpellent les plus hautes autorités

Saint-Louis : Tension à la frontière sénégalo-mauritanienne, des populations interpellent les plus hautes autorités - 05/01/2026

Célébration du Bébé de l’Année perturbée à Sébikotane : le mouvement « Sébi La Deukk » dénonce des actes graves

Célébration du Bébé de l’Année perturbée à Sébikotane : le mouvement « Sébi La Deukk » dénonce des actes graves - 04/01/2026

Le président élu Mamadi Doumbouya appelle

Le président élu Mamadi Doumbouya appelle "à bâtir une Guinée de souveraineté (discours) - 04/01/2026

Venezuela: le fils de Maduro appelle ses partisans à descendre dans la rue

Venezuela: le fils de Maduro appelle ses partisans à descendre dans la rue - 04/01/2026

Tensions au Venezuela : la CEDEAO réaffirme son attachement au droit international et au règlement pacifique

Tensions au Venezuela : la CEDEAO réaffirme son attachement au droit international et au règlement pacifique - 04/01/2026

Présidentielle en Guinée: la Cour suprême valide la victoire de Mamadi Doumbouya

Présidentielle en Guinée: la Cour suprême valide la victoire de Mamadi Doumbouya - 04/01/2026

Maduro comparaîtra lundi à midi devant un juge de New York (tribunal)

Maduro comparaîtra lundi à midi devant un juge de New York (tribunal) - 04/01/2026

1er lot des véhicules aux députés : quels prix, quel fournisseur ? s’interroge Thierno Alassane Sall

1er lot des véhicules aux députés : quels prix, quel fournisseur ? s’interroge Thierno Alassane Sall - 04/01/2026

AG FNCL - Karim Wade bat le rappel des troupes : Le PDS dévoile sa feuille de route pour 2029

AG FNCL - Karim Wade bat le rappel des troupes : Le PDS dévoile sa feuille de route pour 2029 - 04/01/2026

Venezuela: l'armée reconnaît Delcy Rodriguez comme présidente par intérim (déclaration ministre Défense) 

Venezuela: l'armée reconnaît Delcy Rodriguez comme présidente par intérim (déclaration ministre Défense)  - 04/01/2026

Décès d’Aïda Faye Samb : La FSF s’incline devant la mémoire de la disparue et présente ses condoléances

Décès d’Aïda Faye Samb : La FSF s’incline devant la mémoire de la disparue et présente ses condoléances - 04/01/2026

Nigeria: 22 membres d'équipage indiens arrêtés après une saisie de cocaïne dans le port de Lagos

Nigeria: 22 membres d'équipage indiens arrêtés après une saisie de cocaïne dans le port de Lagos - 04/01/2026

Plus de 30 morts et plusieurs personnes enlevées dans l'ouest du Nigeria

Plus de 30 morts et plusieurs personnes enlevées dans l'ouest du Nigeria - 04/01/2026

Maroc / Accident mortel : une étudiante sénégalaise décède après le match Sénégal-Soudan

Maroc / Accident mortel : une étudiante sénégalaise décède après le match Sénégal-Soudan - 04/01/2026

« Guerre des pétards » à Guinaw Rail : deux individus interpellés pour rébellion et outrage à agent

« Guerre des pétards » à Guinaw Rail : deux individus interpellés pour rébellion et outrage à agent - 04/01/2026

Linguère : en tournée dans le Djoloff, El Hadji Malick Ndiaye vise 10 000 enrôlements à la CMU et prône la massification de Pastef

Linguère : en tournée dans le Djoloff, El Hadji Malick Ndiaye vise 10 000 enrôlements à la CMU et prône la massification de Pastef - 04/01/2026

Nigeria: au moins 26 morts dans le chavirement d'un bateau (secours)

Nigeria: au moins 26 morts dans le chavirement d'un bateau (secours) - 04/01/2026

Le Bénin et le Niger expulsent mutuellement des diplomates

Le Bénin et le Niger expulsent mutuellement des diplomates - 04/01/2026

Washington travaillera avec les reponsables vénézuéliens

Washington travaillera avec les reponsables vénézuéliens "s'ils prennent de bonnes décisions", dit Rubio - 04/01/2026

Soudan : 114 morts dans des combats en une semaine dans le Darfour (sources médicales)

Soudan : 114 morts dans des combats en une semaine dans le Darfour (sources médicales) - 04/01/2026

Maduro en prison aux Etats-Unis, qui veulent

Maduro en prison aux Etats-Unis, qui veulent "diriger" la transition au Venezuela - 04/01/2026

Trump dit que le président colombien devrait

Trump dit que le président colombien devrait "faire gaffe à ses fesses" - 03/01/2026

Les États-Unis

Les États-Unis "dirigeront" le Venezuela en attendant une transition "sûre", dit Trump - 03/01/2026

Emmanuel Macron salue la chute de Maduro et appelle à une transition démocratique au Venezuela

Emmanuel Macron salue la chute de Maduro et appelle à une transition démocratique au Venezuela - 03/01/2026

Conseil national du RIS Alwahda : unité nationale, justice sociale et plaidoyer pour les causes islamiques et humanitaires

Conseil national du RIS Alwahda : unité nationale, justice sociale et plaidoyer pour les causes islamiques et humanitaires - 03/01/2026

RSS Syndication