TOUBA - Une dame , décède , après une chute du deuxième étage d’une maison inachevée

Une femme a trouvé la mort lundi , vers 23 heures à Touba, après une chute du deuxième étage d’une maison inachevée située au quartier Darou Quarante, non loin de la Banque islamique.



La victime, identifiée sous le nom de Ndèye Mbène Fall, célibataire, a succombé sur le coup aux environs de 23 heures. Les circonstances exactes de l’accident demeurent pour l’heure inconnues.



Alertés, les sapeurs-pompiers et les éléments de la police se sont rapidement rendus sur les lieux. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes de la chute.