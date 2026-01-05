TOUBA – Les victimes des démolitions de maisons à Tivaouane Peulh sont venues se plaindre auprès du khalife

Une forte délégation a effectué le déplacement à Touba. Reçues par Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, elles ont alerté sur la situation de plus de 500 familles menacées de passer la nuit à la belle étoile depuis la destruction de leurs habitations. Les plaignants ont ainsi sollicité l’intervention du khalife général des Mourides.



Ils appellent également à une réaction de l’État et regrettent leur arrestation par la police de Dieupeul, alors qu’ils voulaient simplement informer le Premier ministre Ousmane Sonko. Les victimes dénoncent enfin la pression des banques, à l’origine des prêts qui avaient permis la construction des maisons aujourd’hui démolies.