Venezuela / bras de fer entre Trump et Delcy Rodriguez : La transition se fera t-elle de manière souveraine ?


Venezuela / bras de fer entre Trump et Delcy Rodriguez : La transition se fera t-elle de manière souveraine ?

48h après l’arrestation spectaculaire de Nicolas Maduro par les forces spéciales américaines, le Venezuela se trouve au cœur d’une bataille de pouvoir qui dépasse ses frontières. Deux visions s’affrontent : celle de Donald Trump, qui entend piloter la transition depuis Washington, et celle de Delcy Rodriguez, déterminée à affirmer sa légitimité constitutionnelle.

 

Maduro derrière les barreaux, le Venezuela divisé

 

Nicolas Maduro et son épouse ont passé leur première nuit dans un centre pénitentiaire de New York. Le président vénézuélien déchu doit comparaître en fin d’après-midi devant le tribunal fédéral de Manhattan, où il répondra notamment de charges de narcoterrorisme et d’importation de cocaïne aux États-Unis. Sur le terrain, les Vénézuéliens apparaissent profondément divisés. Tandis que certains célèbrent le départ de Maduro, d’autres manifestent depuis samedi pour exiger son retour. 

 

Trump assume : « On est aux commandes »

 

Le président américain ne laisse planer aucun doute sur ses intentions. Interrogé sur ses échanges avec Delcy Rodriguez, Donald Trump martèle : « On est aux commandes. » Une formule qu’il répète avec insistance, affirmant sans ambiguïté que la transition vénézuélienne sera dirigée depuis Washington.

 

Plus encore, Trump lance un avertissement à peine voilé à la nouvelle dirigeante : « On était préparé à frapper une nouvelle fois si on en avait besoin. Ce n’est pas exclu s’ils se comportent mal. » Le message est clair : toute velléité d’indépendance pourrait être sanctionnée par une nouvelle intervention militaire.

 

Pour le chef de la Maison-Blanche, les objectifs ne sont pas dissimulés. Selon les observateurs, « ce qui l’intéresse, c’est de faire du business et de s’accaparer les richesses pétrolières de ce pays. » Une approche qui confirme la volonté américaine de contrôler étroitement la période de transition et les ressources stratégiques du Venezuela.

 

Delcy Rodriguez revendique sa légitimité

 

Face à cette ingérence assumée, Delcy Rodriguez tente d’affirmer sa position. Dans une image diffusée par la télévision vénézuélienne, elle préside son premier conseil des ministres, entourée du gouvernement. Nommée présidente par intérim après la capture de Nicolas Maduro, elle s’appuie sur la Constitution vénézuélienne qui prévoit que la vice-présidente assure l’intérim en cas de vacance du pouvoir. Sa légitimité repose sur la continuité institutionnelle : conformément à l’ordre constitutionnel, c’est à elle que revient naturellement la conduite de la transition. Un argument juridique solide, mais confronté à la réalité du rapport de force imposé par Washington.

 

Sa marge de manœuvre reste néanmoins incertaine, prise en étau entre sa revendication de souveraineté nationale et la pression américaine qui entend dicter les conditions de la transition.

 

La question Edmundo González

 

Dans ce jeu d’échecs politique, un nom circule avec insistance : celui d’Edmundo González, candidat de l’opposition lors de la présidentielle de 2024 face à Maduro. Soutenu par Emmanuel Macron et par María Corina Machado, cheffe de l’opposition vénézuélienne, González pourrait incarner une alternative crédible.

 

Pourtant, pour l’heure, il ne semble pas être le candidat privilégié par Donald Trump. Le président américain pourrait chercher « une personne qui pourrait représenter les intérêts américains » en suggérant qu’il envisage peut-être un autre profil, plus malléable ou plus aligné sur les priorités de Washington.

 

Un Venezuela sous tutelle ?

 

Cette confrontation entre la revendication de légitimité constitutionnelle de Delcy Rodriguez et la volonté de contrôle affichée par Donald Trump pose une question fondamentale : le Venezuela pourra-t-il mener sa transition de manière souveraine, ou celle-ci sera-t-elle pilotée de l’extérieur ?

 

Alors que Maduro s’apprête à comparaître devant la justice américaine, c’est tout l’avenir politique du pays qui se joue dans ce bras de fer entre Caracas et Washington. Une chose est certaine : la transition vénézuélienne ne se fera pas sans heurts, et les prochains jours s’annoncent déterminants pour l’avenir de ce pays riche en pétrole mais déchiré par des années de crise.

Autres articles
Lundi 5 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Commercialisation de l’arachide / Ousmane Sonko : « J'ai instruit la Sonacos d’acheter 450.000 tonnes au lieu de 250.000 »

Commercialisation de l’arachide / Ousmane Sonko : « J'ai instruit la Sonacos d’acheter 450.000 tonnes au lieu de 250.000 » - 05/01/2026

Gamou Taïba Niassène : La naissance de Baye Niass 'Borom Faydou bi' célébrée ce lundi 05 janvier 2026

Gamou Taïba Niassène : La naissance de Baye Niass 'Borom Faydou bi' célébrée ce lundi 05 janvier 2026 - 05/01/2026

Intervention américaine au Venezuela : mépris du droit international

Intervention américaine au Venezuela : mépris du droit international - 05/01/2026

Bras de fer fiscal entre l’État et Woodside : la justice temporise et réclame des éclaircissements

Bras de fer fiscal entre l’État et Woodside : la justice temporise et réclame des éclaircissements - 05/01/2026

Viol collectif et attaques à l’arme blanche : la bande des “agresseurs-prédateurs” qui terrorisait les femmes arrêtée

Viol collectif et attaques à l’arme blanche : la bande des “agresseurs-prédateurs” qui terrorisait les femmes arrêtée - 05/01/2026

SU de Guédiawaye : un jeune homme interpellé pour détournement de mineure et viol, des aveux accablants

SU de Guédiawaye : un jeune homme interpellé pour détournement de mineure et viol, des aveux accablants - 05/01/2026

Affaire Cheikh Ndiaye : le tribunal écarte deux chefs et prononce un mois ferme

Affaire Cheikh Ndiaye : le tribunal écarte deux chefs et prononce un mois ferme - 05/01/2026

Thiès : Sans nouvelle de son fils Iba Bâ,âgé de 20 ans, depuis le 2 janvier, sa famille dans le désarroi

Thiès : Sans nouvelle de son fils Iba Bâ,âgé de 20 ans, depuis le 2 janvier, sa famille dans le désarroi - 05/01/2026

Saint-Louis : Tension à la frontière sénégalo-mauritanienne, des populations interpellent les plus hautes autorités

Saint-Louis : Tension à la frontière sénégalo-mauritanienne, des populations interpellent les plus hautes autorités - 05/01/2026

Célébration du Bébé de l’Année perturbée à Sébikotane : le mouvement « Sébi La Deukk » dénonce des actes graves

Célébration du Bébé de l’Année perturbée à Sébikotane : le mouvement « Sébi La Deukk » dénonce des actes graves - 04/01/2026

Le président élu Mamadi Doumbouya appelle

Le président élu Mamadi Doumbouya appelle "à bâtir une Guinée de souveraineté (discours) - 04/01/2026

Venezuela: le fils de Maduro appelle ses partisans à descendre dans la rue

Venezuela: le fils de Maduro appelle ses partisans à descendre dans la rue - 04/01/2026

Tensions au Venezuela : la CEDEAO réaffirme son attachement au droit international et au règlement pacifique

Tensions au Venezuela : la CEDEAO réaffirme son attachement au droit international et au règlement pacifique - 04/01/2026

Présidentielle en Guinée: la Cour suprême valide la victoire de Mamadi Doumbouya

Présidentielle en Guinée: la Cour suprême valide la victoire de Mamadi Doumbouya - 04/01/2026

Maduro comparaîtra lundi à midi devant un juge de New York (tribunal)

Maduro comparaîtra lundi à midi devant un juge de New York (tribunal) - 04/01/2026

1er lot des véhicules aux députés : quels prix, quel fournisseur ? s’interroge Thierno Alassane Sall

1er lot des véhicules aux députés : quels prix, quel fournisseur ? s’interroge Thierno Alassane Sall - 04/01/2026

AG FNCL - Karim Wade bat le rappel des troupes : Le PDS dévoile sa feuille de route pour 2029

AG FNCL - Karim Wade bat le rappel des troupes : Le PDS dévoile sa feuille de route pour 2029 - 04/01/2026

Venezuela: l'armée reconnaît Delcy Rodriguez comme présidente par intérim (déclaration ministre Défense) 

Venezuela: l'armée reconnaît Delcy Rodriguez comme présidente par intérim (déclaration ministre Défense)  - 04/01/2026

Décès d’Aïda Faye Samb : La FSF s’incline devant la mémoire de la disparue et présente ses condoléances

Décès d’Aïda Faye Samb : La FSF s’incline devant la mémoire de la disparue et présente ses condoléances - 04/01/2026

Nigeria: 22 membres d'équipage indiens arrêtés après une saisie de cocaïne dans le port de Lagos

Nigeria: 22 membres d'équipage indiens arrêtés après une saisie de cocaïne dans le port de Lagos - 04/01/2026

Plus de 30 morts et plusieurs personnes enlevées dans l'ouest du Nigeria

Plus de 30 morts et plusieurs personnes enlevées dans l'ouest du Nigeria - 04/01/2026

Maroc / Accident mortel : une étudiante sénégalaise décède après le match Sénégal-Soudan

Maroc / Accident mortel : une étudiante sénégalaise décède après le match Sénégal-Soudan - 04/01/2026

« Guerre des pétards » à Guinaw Rail : deux individus interpellés pour rébellion et outrage à agent

« Guerre des pétards » à Guinaw Rail : deux individus interpellés pour rébellion et outrage à agent - 04/01/2026

Linguère : en tournée dans le Djoloff, El Hadji Malick Ndiaye vise 10 000 enrôlements à la CMU et prône la massification de Pastef

Linguère : en tournée dans le Djoloff, El Hadji Malick Ndiaye vise 10 000 enrôlements à la CMU et prône la massification de Pastef - 04/01/2026

Nigeria: au moins 26 morts dans le chavirement d'un bateau (secours)

Nigeria: au moins 26 morts dans le chavirement d'un bateau (secours) - 04/01/2026

Le Bénin et le Niger expulsent mutuellement des diplomates

Le Bénin et le Niger expulsent mutuellement des diplomates - 04/01/2026

Washington travaillera avec les reponsables vénézuéliens

Washington travaillera avec les reponsables vénézuéliens "s'ils prennent de bonnes décisions", dit Rubio - 04/01/2026

Soudan : 114 morts dans des combats en une semaine dans le Darfour (sources médicales)

Soudan : 114 morts dans des combats en une semaine dans le Darfour (sources médicales) - 04/01/2026

Maduro en prison aux Etats-Unis, qui veulent

Maduro en prison aux Etats-Unis, qui veulent "diriger" la transition au Venezuela - 04/01/2026

Trump dit que le président colombien devrait

Trump dit que le président colombien devrait "faire gaffe à ses fesses" - 03/01/2026

RSS Syndication