Cérémonie officielle du Gamou de Taïba Niassène 2026 : Le Khalife prêche la paix au Sénégal et en Afrique

La cérémonie officielle du Gamou de Taïba Niassène a vécu ce lundi 05 décembre 2026, en présence des membres du gouvernement avec à sa tête le ministre de la formation professionnelle, Moustapha Ndieck Sarré. Ainsi, devant le Khalife de la Fayda, le ministre a salué la dimension internationale de Baye Niass et de sa famille, tout en insistant sur son engagement au service de l'Islam. ''Baye Niass est une référence qui a consacré toute sa vie à l'Islam. Il nous a enseigné ce que c'est le panafricanisme et il a toujours dit que l'Afrique doit s'unir. C'est des paroles sur lesquelles nous nous appuyons pour mener à bien notre politique'', a-t-il déclaré.

Parlant du projet Daara-Atelier, le ministre de la formation professionnelle, a sollicité les prières du Khalife de la Fayda. ''Nous sollicitons vos prières pour cette initiative du gouvernement. En tout cas le projet est en cours et nous avons l'ambition de démarrer les travaux (locaux Daara-Atelier de Kaolack) cette année-ci. Et cela va permettre aux talibés, après leurs études, d'avoir un métier pour gagner leur vie [...]'', a ajouté Moustapha Ndieck Sarré avant de solliciter encore des prières pour la réussite des projets du gouvernement.

Prenant la parole, le Khalife, Cheikh Mouhamadoul Mahi Niass n'a pas manqué de remercier les autorités étatiques pour leur implication dans la réussite de cet événement religieux qui commémore la naissance de Baye Niass. ''Nous vous remercions vous et votre délégation [...]. Il y a des problémes un peu partout en Afrique mais par la grâce de Dieu, le Sénégal n'en fait pas partie et nous prions pour que cette paix soit éternelle et c'est dans ce genre d'événements que nous profitons pour prier pour notre pays.''

Concernant le projet Daara-atelier, le Khalife de dire : ''C'est une excellente chose et il va permettre d'impliquer davantage les fils des Daara dans la marche du pays...''