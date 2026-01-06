Saraya : démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin à Baninkhoto…17 machines cracheuses détruites lors de l’opération

Dans le cadre de la lutte contre l’exploitation illégale des ressources minières, les éléments de la Brigade de Gendarmerie de Saraya, appuyés par le Groupe d’Action Rapide de Surveillance et d’Intervention (GARSI) basé à Saiensoutou, ont mené une opération réussie le 04 janvier 2026, entre 08h et 13h, dans le village de Baninkhoto, commune de Missirah, département de Saraya, informe la Gendarmerie nationale.



L’opération a permis le démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin implanté en brousse, aux abords de la Falémé. Les forces de l’ordre ont détruit dix-sept (17) machines cracheuses utilisées pour l’extraction illégale de l’or, et saisi une motocyclette ainsi que onze (11) motopompes.



Cette intervention s’inscrit dans la volonté des autorités de mettre fin à l’exploitation illégale des zones aurifères, préservant ainsi l’environnement et l’intégrité des sites miniers de la région.