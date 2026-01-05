Vénézuéla: La continuité institutionnelle est assurée, selon Samuel Moncada

Malgré la gravité de la situation, le représentant permanent du Venezuela aux Nations unies a tenu à rassurer la communauté internationale sur la stabilité du pays. « Les institutions continuent de fonctionner normalement, l’ordre constitutionnel a été préservé » a-t-il affirmé, devant le conseil de sécurité des Nations unies qui se tient présentement à New York. Le diplomate estime que la vice-présidente exécutive Delcy Rodríguez prête serment en tant que présidente par intérim, conformément à la Constitution vénézuélienne.
« Le Venezuela est une nation qui croit en la paix, en le travail, en la dignité », a conclu Samuel Moncada, réaffirmant l’attachement de son pays à la diplomatie tout en défendant fermement sa souveraineté. Le représentant a appelé le Conseil de sécurité à se montrer « à la hauteur de ce moment historique » en choisissant « la légalité, la responsabilité collective et la paix ».
