Leçon inaugurale à l’UCAD : le Pr Moussa Seydi va revenir sur la gestion de la pandémie de Covid-19


Pour l’année académique 2025-2026, l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a choisi le Professeur Moussa Seydi pour prononcer la leçon inaugurale, prévue le jeudi 8 janvier 2026 à 15 heures, à l’UCAD II. Le thème retenu porte sur « Un futur sans pandémie ? Leçons de la Covid-19 ».

Selon un communiqué de l’UCAD parvenu à Dakaractu, le chef du Service des maladies infectieuses et tropicales du Centre hospitalier national universitaire de Fann a été en première ligne dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, dont le premier cas au Sénégal a été enregistré en mars 2020.

Membre du Comité national de gestion des épidémies, le Pr Moussa Seydi a joué un rôle central dans la prise en charge des patients atteints de la Covid-19 à l’échelle nationale. Grâce à cette organisation et à une réponse sanitaire jugée efficace, le Sénégal a enregistré un faible taux de décès, comparativement à plusieurs pays disposant pourtant de moyens plus importants.

Cette performance a valu au pays d’être salué par de nombreux spécialistes et experts internationaux, qui ont mis en avant la "diligence" et la "réactivité" du système de santé sénégalais face à cette crise sanitaire mondiale.

 
Mardi 6 Janvier 2026
