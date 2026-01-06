[ Images] Palais de la République : Diomaye Faye reçoit les vœux de Nouvel An du Corps diplomatique

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce mardi 6 janvier au Palais de la République la cérémonie traditionnelle de présentation des vœux de Nouvel An du Corps diplomatique accrédité à Dakar.



S’adressant aux chefs de mission diplomatique ainsi qu’aux représentants des organisations internationales, le Chef de l’État a dressé, selon une note de la Présidence de la République, un constat lucide des turbulences qui secouent l’ordre international. Il a notamment évoqué les conflits persistants à travers le monde, l’insécurité au Sahel, le dérèglement climatique et la fragilisation croissante du multilatéralisme.



Face à ces défis majeurs, le Président Diomaye Faye a réaffirmé l’engagement constant du Sénégal en faveur du dialogue, de la concertation et du respect du droit international, rejetant toute logique d’unilatéralisme ou de domination fondée sur le rapport de force. Il a également renouvelé l’appel du Sénégal à une action impartiale de la communauté internationale pour la paix, la justice et la dignité humaine.



Le Chef de l’État a par ailleurs souligné l’attachement du Sénégal à l’égale dignité des cultures et des civilisations, considérée comme un fondement essentiel de la coexistence pacifique entre les peuples.



Abordant l’agenda diplomatique de l’année 2026, le Président de la République a mis en exergue plusieurs grands rendez-vous internationaux que le Sénégal s’apprête à accueillir. Il s’agit notamment de la réunion de haut niveau préparatoire à la Conférence des Nations Unies sur l’eau, de la 10ᵉ édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, ainsi que des Jeux Olympiques de la Jeunesse, premier événement olympique jamais organisé sur le continent africain.



Enfin, le Président Bassirou Diomaye Faye a salué l’accompagnement constant des partenaires du Sénégal et a réaffirmé l’ouverture du pays à une coopération fondée sur l’amitié, le respect mutuel et la solidarité. Il conclut en adressant ses vœux de paix, de santé et de plein succès aux membres du Corps diplomatique dans l’exercice de leurs missions.

