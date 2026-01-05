Maduro face à la justice américaine: Devant le Conseil de sécurité de l’ONU, le Venezuela dénonce une « agression »

Le représentant permanent du Venezuela aux Nations unies, Samuel Moncada, a prononcé un réquisitoire sans réserve contre ce qu’il qualifie d’atteinte grave au droit international, lors d’une session du Conseil de sécurité. Dans une déclaration solennelle, le diplomate vénézuélien a fustigé « le message catastrophique envoyé au monde », affirmant que les événements récents démontrent que « le droit n’est que facultatif et que la force est le véritable arbitre des relations internationales ».







Évoquant les faits du 3 janvier dernier, Samuel Moncada a accusé les États-Unis d’avoir porté atteinte aux immunités diplomatiques du président Nicolás Maduro et de la première dame Cilia Flores. Le représentant vénézuélien a formulé quatre demandes expresses au Conseil de sécurité notamment, l’exigence du respect des immunités présidentielles, la libération immédiate et le rapatriement en toute sécurité des deux dirigeants, la condamnation sans équivoque du recours à la force contre la République bolivarienne, la réaffirmation du principe de non-acquisition de territoire par la force et l’adoption de mesures de désescalade.

