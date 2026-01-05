Commercialisation de l’arachide / Ousmane Sonko : « J'ai instruit la Sonacos d’acheter 450.000 tonnes au lieu de 250.000 »

Le Premier ministre Ousmane Sonko a effectué ce lundi une visite de terrain à Kaolack pour suivre de près le déroulement de la campagne de commercialisation de l’arachide, une filière stratégique pour l’économie sénégalaise.







Face aux producteurs réunis, le chef du gouvernement a réaffirmé la détermination de l’État à accompagner les agriculteurs dans l’écoulement de leurs récoltes. Selon ses explications, un budget de 106 milliards de francs CFA était initialement prévu pour permettre à la Sonacos d’acheter 250.000 tonnes d’arachides.







Mais le premier ministre Ousmane Sonko a annoncé une décision qui semble réjouir les acteurs particulièrement les productivité : « j’ai instruit la Sonacos d’acheter 450.000 tonnes au lieu de 250.000 », a-t-il déclaré. Selon lui, la volonté du gouvernement d’aller au-delà des prévisions initiales malgré les contraintes budgétaires héritées, demeure une réalité.



« Malgré la situation difficile que nous avons trouvée depuis notre arrivée à la tête du pays, nous allons dégager entre 50 et 75 milliards pour la Sonacos », a précisé le Premier ministre, confirmant l’engagement financier de l’État dans cette campagne.







Des dysfonctionnements reconnus







Dans un exercice de transparence, Ousmane Sonko qui se veut franc devant les acteurs de la filière, a reconnu l’existence de « défaillances dans nos services ». C’est d’ailleurs la raison de ce déplacement sur le terrain : « nous avons décidé de venir devant vous pour échanger et prendre des décisions ensemble », a-t-il expliqué aux agriculteurs. Ainsi, plusieurs programmes en cours d’élaboration avec les producteurs ont été annoncés.







Ousmane Sonko a également dénoncé certaines pratiques commerciales jugées malhonnêtes. « Nous ne pouvons pas concevoir que des gens puissent acheter ici à Kaolack le kilo d’arachide à 250 francs et le revendre à la Sonacos à 305 francs. C’est de la malhonnêteté », a-t-il lancé. Le premier ministre promet une action ferme contre ces intermédiaires qui profitent du système et prône des mesures dans les jours à venir, pour évacuer la quantité d’arachides et l’écouler dans les meilleures conditions possibles.

