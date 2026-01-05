SU de Guédiawaye : un jeune homme interpellé pour détournement de mineure et viol, des aveux accablants


SU de Guédiawaye : un jeune homme interpellé pour détournement de mineure et viol, des aveux accablants

Un nouveau dossier d’agression sexuelle impliquant une mineure vient d’être porté devant la justice à Guédiawaye. Les faits, rapportés par le quotidien Libération, concernent le nommé Malick Koné, interpellé pour détournement de mineure suivi de viol sur une adolescente âgée de 16 ans.

 

Selon Libération, l’affaire a éclaté le 2 janvier, lorsque M. C. Traoré s’est présentée à la Sûreté urbaine (SU) de Guédiawaye pour déposer une plainte contre Malick Koné. La plaignante a déclaré que la victime, H. Dane, 16 ans, épouse de fait selon ses propos, lui aurait confié avoir subi un viol de la part du mis en cause.

 

D’après le récit livré aux enquêteurs et relayé par Libération, la jeune fille aurait été invitée par Malick Koné à l’intérieur de sa chambre. C’est dans ce cadre que ce dernier aurait abusé d’elle sexuellement. Aussitôt saisie, la police a ouvert une enquête et procédé aux actes nécessaires pour vérifier les accusations.

 

Dans le cadre de la procédure, une réquisition à personne qualifiée a été établie afin de soumettre la présumée victime à une consultation gynécologique. Le certificat médical délivré par le médecin-chef de l’hôpital Roi Baudouin a fait état de déchirures hyménales anciennes localisées à 15 heures et 19 heures, confirmant ainsi des rapports sexuels antérieurs, rapporte Libération.

 

Sur la base de ces éléments, mission a été confiée aux éléments de la Brigade de recherches de la SU de Guédiawaye pour interpeller le suspect à son domicile. Malick Koné, âgé de 20 ans, né le 22 septembre 2005 à Pikine de Lamine et se présentant comme menuisier coffreur, a été conduit dans les locaux de la police.

 

Interrogé après notification de ses droits, notamment celui de se faire assister par un avocat, Malick Koné a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, il a tenté de se justifier en affirmant que la victime serait sa copine, une version qui n’a pas convaincu les enquêteurs, précise Libération.

Lundi 5 Janvier 2026
Dakaractu



