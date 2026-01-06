Baccalauréat 2026 : les inscriptions closes le 9 janvier à 17 heures

L’Office du Baccalauréat informe le public que la réception des candidatures à l’examen du Baccalauréat 2026 est actuellement en cours et sera clôturée le vendredi 9 janvier 2026 à 17 heures précises.



Selon un communiqué daté du 5 janvier 2026, cette échéance est fixée conformément à l’arrêté n° 040901 du 14 novembre 2025 portant organisation de l’examen. L’Office précise qu’aucune inscription ne sera acceptée après cette date. Par conséquent, tout candidat non enregistré sur la plateforme PortailBAC sera déclaré forclos, sans possibilité de régularisation ultérieure.



Les chefs d’établissement, directeurs de CAOSP, chargés d’examen, ainsi que les candidats et parents d’élèves, sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer :



le dépôt effectif des dossiers de candidature sur la plateforme PortailBAC ;



la validation complète des dossiers avant la date limite ;



l’absence de tout préjudice pour les candidats éligibles lié à un retard administratif.



L’Office du Baccalauréat appelle enfin à la collaboration et à la vigilance de tous afin de garantir la bonne organisation de l’examen du Baccalauréat 2026.

