Bras de fer fiscal entre l’État et Woodside : la justice temporise et réclame des éclaircissements

Le contentieux opposant l’administration fiscale sénégalaise au géant pétrolier Woodside connaît un nouveau rebondissement judiciaire. Selon le quotidien Libération, la première Chambre civile du tribunal de Dakar a évoqué, le 18 décembre dernier, le dossier qui oppose la Direction générale des impôts et Domaines (DGID) à l’opérateur australien, avant de décider d’un renvoi pour vérifications.







D’après les informations de Libération, le tribunal a jugé nécessaire de reporter l’examen du dossier au 5 février 2026, afin de procéder à des vérifications approfondies, notamment sur les pièces communiquées par les deux parties. Une étape jugée cruciale dans ce bras de fer fiscal à forts enjeux financiers.







Pour rappel, le différend remonte à 2023, lorsque le Fisc sénégalais a réclamé à Woodside la somme précise de 41 467 543 147 francs CFA. L’administration fiscale fonde sa démarche sur des titres de perception que l’opérateur pétrolier conteste fermement. Woodside avait alors saisi le tribunal de Dakar pour s’opposer à ces titres, estimant qu’ils ne reposaient pas sur des bases juridiques solides.







Toujours selon Libération, cette procédure judiciaire devant les juridictions nationales n’a pas empêché Woodside d’explorer d’autres voies. L’opérateur a récemment porté l’affaire devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), le tribunal arbitral de la Banque mondiale, internationalisant ainsi le conflit.

