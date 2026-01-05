Gamou Taïba Niassène : La naissance de Baye Niass 'Borom Faydou bi' célébrée ce lundi 05 janvier 2026


Gamou Taïba Niassène : La naissance de Baye Niass 'Borom Faydou bi' célébrée ce lundi 05 janvier 2026
Taïba Niassène est le lieu de convergence des Talibés Baye, ce lundi 5 janvier 2026. En effet, des milliers de fidèles sont attendus aujourd'hui dans cette localité située dans la région de Kaolack pour commémorer la naissance de Cheikh Al Islam Elhadji Ibrahima Niass dit Baye (1900 - 1975).
 
Déjà, des talibés de nationalités diverses ont rallié très tôt la cité religieuse et pris d'assaut la maison de Baye Niass et la grande mosquée pour effectuer leurs ''Ziar''. Des conférences sur la vie et l'œuvre de Baye Niass, des causeries, et des chants religieux écrits par Baye Niass et dédiés au Prophète Muhammad (PSL) et à Cheikh Ahmed Tidiane, fondateur de la Tarikha Tidianya, seront au menu de cette journée sainte. Également, une cérémonie officielle aura lieu après la prière de 17 heures, en présence du Khalife général de la Fayda, Cheikh Mouhamadoul Mahy Niass, des dignitaires de la Fayda, mais également une délégation de l’État et des autorités administratives.
 
Lundi 5 Janvier 2026
