Capture de Maduro : Cuba publie la liste officielle des 32 agents de sécurité tués par les forces américaines

Le gouvernement cubain, par l'intermédiaire de son journal officiel Granma, a publié ce mardi 6 janvier 2026 la liste exhaustive et les portraits des 32 combattants cubains ayant perdu la vie lors de l'opération militaire américaine menée le 3 janvier dernier au Venezuela.
Ces hommes, membres des Forces Armées Révolutionnaires (FAR) et du Ministère de l’Intérieur (MININT), assuraient la sécurité rapprochée du président Nicolás Maduro au moment de son arrestation par les forces spéciales américaines.
Selon le communiqué officiel titré « Honor y Gloria » (Honneur et Gloire), les victimes sont tombées alors qu'elles opposaient une « farouche résistance » à ce que La Havane qualifie d'acte de « terrorisme d'État ».
* Identité des victimes : La liste comprend des officiers de haut rang, dont des colonels, des lieutenants-colonels, des majors et des capitaines, ainsi que des soldats et des sous-officiers.
* Mission : Les combattants se trouvaient sur le sol vénézuélien à la demande expresse de Caracas, dans le cadre d'accords de coopération en matière de sécurité et de défense.
* Contexte : L'action américaine, décrite par Washington comme une « frappe à grande échelle », a conduit à la capture de Nicolás Maduro et de son épouse Cilia Flores, actuellement détenus à New York.
Le président cubain, Miguel Díaz-Canel, a décrété deux jours de deuil national (les 5 et 6 janvier). Les drapeaux ont été mis en berne sur tout le territoire. Dans ses déclarations, le dirigeant a salué l'héroïsme de ces « fils de la patrie » tombés pour la défense de la souveraineté d'une « nation sœur ».
« Ils ont rempli leur devoir avec dignité et héroïsme face à l'agression impérialiste », précise le quotidien Granma.
