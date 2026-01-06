Capture de Maduro : Cuba publie la liste officielle des 32 agents de sécurité tués par les forces américaines


Capture de Maduro : Cuba publie la liste officielle des 32 agents de sécurité tués par les forces américaines
Le gouvernement cubain, par l'intermédiaire de son journal officiel Granma, a publié ce mardi 6 janvier 2026 la liste exhaustive et les portraits des 32 combattants cubains ayant perdu la vie lors de l'opération militaire américaine menée le 3 janvier dernier au Venezuela.

​Ces hommes, membres des Forces Armées Révolutionnaires (FAR) et du Ministère de l’Intérieur (MININT), assuraient la sécurité rapprochée du président Nicolás Maduro au moment de son arrestation par les forces spéciales américaines.

Selon le communiqué officiel titré « Honor y Gloria » (Honneur et Gloire), les victimes sont tombées alors qu'elles opposaient une « farouche résistance » à ce que La Havane qualifie d'acte de « terrorisme d'État ».

* ​Identité des victimes : La liste comprend des officiers de haut rang, dont des colonels, des lieutenants-colonels, des majors et des capitaines, ainsi que des soldats et des sous-officiers.

* ​Mission : Les combattants se trouvaient sur le sol vénézuélien à la demande expresse de Caracas, dans le cadre d'accords de coopération en matière de sécurité et de défense.

* ​Contexte : L'action américaine, décrite par Washington comme une « frappe à grande échelle », a conduit à la capture de Nicolás Maduro et de son épouse Cilia Flores, actuellement détenus à New York.

Le président cubain, Miguel Díaz-Canel, a décrété deux jours de deuil national (les 5 et 6 janvier). Les drapeaux ont été mis en berne sur tout le territoire. Dans ses déclarations, le dirigeant a salué l'héroïsme de ces « fils de la patrie » tombés pour la défense de la souveraineté d'une « nation sœur ».
​« Ils ont rempli leur devoir avec dignité et héroïsme face à l'agression impérialiste », précise le quotidien Granma.


Mardi 6 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Accident, attroupement et vol éclair : 1,4 million subtilisés sur la RN1, deux suspects arrêtés à Kaolack…ils profitent d’un choc routier pour dépouiller les victimes

Accident, attroupement et vol éclair : 1,4 million subtilisés sur la RN1, deux suspects arrêtés à Kaolack…ils profitent d’un choc routier pour dépouiller les victimes - 07/01/2026

Taxi piégé, chauffeur ligoté , abandonné dans la nuit : la bande de voleurs de voitures tombe à Ndamatou

Taxi piégé, chauffeur ligoté , abandonné dans la nuit : la bande de voleurs de voitures tombe à Ndamatou - 07/01/2026

Appartement meublé, drogue et dérives sexuelles : les dessous de l’affaire explosive qui rattrape “Binta Mécanicienne“

Appartement meublé, drogue et dérives sexuelles : les dessous de l’affaire explosive qui rattrape “Binta Mécanicienne“ - 07/01/2026

Niger: un ancien ministre libéré après près d'un an de détention

Niger: un ancien ministre libéré après près d'un an de détention - 06/01/2026

Un cadre d'un ministère démis de ses fonctions brise le silence : « Mon appartenance à la Coalition Diomaye m'a valu mon poste...Les démons de la division sont du camp de Pastef »

Un cadre d'un ministère démis de ses fonctions brise le silence : « Mon appartenance à la Coalition Diomaye m'a valu mon poste...Les démons de la division sont du camp de Pastef » - 06/01/2026

Conflit au Soudan : Le Premier ministre du Soudan, Dr Kamil-El-Tayeb Idriss, présente le plan de paix pour une sortie de crise

Conflit au Soudan : Le Premier ministre du Soudan, Dr Kamil-El-Tayeb Idriss, présente le plan de paix pour une sortie de crise - 06/01/2026

VÉLINGARA (Kolda) : Les bénévoles communautaires du préscolaire et les animateurs polyvalents réclament leur recrutement… ‎

VÉLINGARA (Kolda) : Les bénévoles communautaires du préscolaire et les animateurs polyvalents réclament leur recrutement… ‎ - 06/01/2026

[ Images] Palais de la République : Diomaye Faye reçoit les vœux de Nouvel An du Corps diplomatique

[ Images] Palais de la République : Diomaye Faye reçoit les vœux de Nouvel An du Corps diplomatique - 06/01/2026

Saly sous tension : six élus locaux jugés pour appel à la violence, 12 millions d’amende et 2 mois avec sursis

Saly sous tension : six élus locaux jugés pour appel à la violence, 12 millions d’amende et 2 mois avec sursis - 06/01/2026

Affaire des 6 élus locaux de Saly : aveux partiels, lourdes accusations et 20 millions réclamés...

Affaire des 6 élus locaux de Saly : aveux partiels, lourdes accusations et 20 millions réclamés... - 06/01/2026

Campagne arachidière 2025 catastrophique : Ibrahima Hamidou Dème impute la responsabilité au Premier ministre

Campagne arachidière 2025 catastrophique : Ibrahima Hamidou Dème impute la responsabilité au Premier ministre - 06/01/2026

Kaffrine : Les agriculteurs dans l’impasse face à la mévente de l’arachide, tirent sur le ministre Mabouba Diagne

Kaffrine : Les agriculteurs dans l’impasse face à la mévente de l’arachide, tirent sur le ministre Mabouba Diagne - 06/01/2026

Leçon inaugurale à l’UCAD : le Pr Moussa Seydi va revenir sur la gestion de la pandémie de Covid-19

Leçon inaugurale à l’UCAD : le Pr Moussa Seydi va revenir sur la gestion de la pandémie de Covid-19 - 06/01/2026

Baccalauréat 2026 : les inscriptions closes le 9 janvier à 17 heures

Baccalauréat 2026 : les inscriptions closes le 9 janvier à 17 heures - 06/01/2026

Niacourab – Tivaouane Peulh: un réseau Qnet démantelé …24 victimes et 8 malfaiteurs arrêtés

Niacourab – Tivaouane Peulh: un réseau Qnet démantelé …24 victimes et 8 malfaiteurs arrêtés - 06/01/2026

TOUBA - Une dame , décède , après une chute du deuxième étage d’une maison inachevée

TOUBA - Une dame , décède , après une chute du deuxième étage d’une maison inachevée - 06/01/2026

Saraya : démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin à Baninkhoto…17 machines cracheuses détruites lors de l’opération

Saraya : démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin à Baninkhoto…17 machines cracheuses détruites lors de l’opération - 06/01/2026

Dakar : course-poursuite sur l’autoroute entre autocars de type « Ndiaga Ndiaye » se termine par un accident et des arrestations

Dakar : course-poursuite sur l’autoroute entre autocars de type « Ndiaga Ndiaye » se termine par un accident et des arrestations - 06/01/2026

Cour Suprême : la révocation de Barthélemy Dias examinée en Chambre administrative, le fauteuil de maire de Dakar toujours menacé

Cour Suprême : la révocation de Barthélemy Dias examinée en Chambre administrative, le fauteuil de maire de Dakar toujours menacé - 06/01/2026

Guédiawaye : l’ex-député Boughazelli de nouveau sous mandat de dépôt, un jugement décisif attendu ce mercredi

Guédiawaye : l’ex-député Boughazelli de nouveau sous mandat de dépôt, un jugement décisif attendu ce mercredi - 06/01/2026

Violences en marge de la lutte : l’État sonne l’alarme sur le « Simol », un lutteur placé en garde à vue

Violences en marge de la lutte : l’État sonne l’alarme sur le « Simol », un lutteur placé en garde à vue - 06/01/2026

Cérémonie officielle du Gamou de Taïba Niassène 2026 : Le Khalife prêche la paix au Sénégal et en Afrique

Cérémonie officielle du Gamou de Taïba Niassène 2026 : Le Khalife prêche la paix au Sénégal et en Afrique - 06/01/2026

TOUBA – Les victimes des démolitions de maisons à Tivaouane Peulh sont venues se plaindre auprès du khalife

TOUBA – Les victimes des démolitions de maisons à Tivaouane Peulh sont venues se plaindre auprès du khalife - 05/01/2026

Tournée nationale sur l’affaire ASER- AEE POWER EPC: Thierno Alassane Sall lance une mission d’investigation sur l’électrification rurale

Tournée nationale sur l’affaire ASER- AEE POWER EPC: Thierno Alassane Sall lance une mission d’investigation sur l’électrification rurale - 05/01/2026

Vénézuéla: La continuité institutionnelle est assurée, selon Samuel Moncada

Vénézuéla: La continuité institutionnelle est assurée, selon Samuel Moncada - 05/01/2026

Maduro face à la justice américaine: Devant le Conseil de sécurité de l’ONU, le Venezuela dénonce une « agression »

Maduro face à la justice américaine: Devant le Conseil de sécurité de l’ONU, le Venezuela dénonce une « agression » - 05/01/2026

Opération américaine au Venezuela : Washington justifie l’arrestation de Maduro devant l’ONU

Opération américaine au Venezuela : Washington justifie l’arrestation de Maduro devant l’ONU - 05/01/2026

Dakar : interdiction stricte des charrettes dans la zone du BRT dès le 8 janvier ( Préfet )

Dakar : interdiction stricte des charrettes dans la zone du BRT dès le 8 janvier ( Préfet ) - 05/01/2026

Commercialisation de l’arachide / Ousmane Sonko : « J'ai instruit la Sonacos d’acheter 450.000 tonnes au lieu de 250.000 »

Commercialisation de l’arachide / Ousmane Sonko : « J'ai instruit la Sonacos d’acheter 450.000 tonnes au lieu de 250.000 » - 05/01/2026

Venezuela / bras de fer entre Trump et Delcy Rodriguez : La transition se fera t-elle de manière souveraine ?

Venezuela / bras de fer entre Trump et Delcy Rodriguez : La transition se fera t-elle de manière souveraine ? - 05/01/2026

RSS Syndication