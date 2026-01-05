Thiès : Sans nouvelle de son fils Iba Bâ,âgé de 20 ans, depuis le 2 janvier, sa famille dans le désarroi

Un jeune cireur, par ailleurs maçon à ses heures perdues, du nom de Iba Bâ et âgé de 20 ans, est porté disparu à Thiès depuis le 2 janvier 2026. Sa famille basée à Matam, dans la commune de Ogo (Village de Dendoudy), est aujourd’hui totalement désemparée.
En effet, le jour de sa disparition au marché Moussanté de Thiès, alors qu'il était avec ses frères, il aurait suivi un homme qui prétendait chercher des ouvriers pour un chantier. "Depuis lors, nous n'avons plus aucune nouvelle de lui", a informé son oncle, Younouss Ndongo.
À le croire toujours, Iba Bâ jouit de toutes ses facultés physiques et mentales. Malheureusement, lors de sa disparition, il n'avait pas un téléphone portable. La famille qui ne sait plus à quel saint se vouer, appelle à l'aide aux bonnes volontés afin qu'elle puisse retrouver très vite son fils...
Autres articles
-
Saint-Louis : Tension à la frontière sénégalo-mauritanienne, des populations interpellent les plus hautes autorités
-
Célébration du Bébé de l’Année perturbée à Sébikotane : le mouvement « Sébi La Deukk » dénonce des actes graves
-
Le président élu Mamadi Doumbouya appelle "à bâtir une Guinée de souveraineté (discours)
-
Venezuela: le fils de Maduro appelle ses partisans à descendre dans la rue
-
Tensions au Venezuela : la CEDEAO réaffirme son attachement au droit international et au règlement pacifique