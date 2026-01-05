Thiès : Sans nouvelle de son fils Iba Bâ,âgé de 20 ans, depuis le 2 janvier, sa famille dans le désarroi

Un jeune cireur, par ailleurs maçon à ses heures perdues, du nom de Iba Bâ et âgé de 20 ans, est porté disparu à Thiès depuis le 2 janvier 2026. Sa famille basée à Matam, dans la commune de Ogo (Village de Dendoudy), est aujourd’hui totalement désemparée.

En effet, le jour de sa disparition au marché Moussanté de Thiès, alors qu'il était avec ses frères, il aurait suivi un homme qui prétendait chercher des ouvriers pour un chantier. "Depuis lors, nous n'avons plus aucune nouvelle de lui", a informé son oncle, Younouss Ndongo.