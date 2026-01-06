Niacourab – Tivaouane Peulh: un réseau Qnet démantelé …24 victimes et 8 malfaiteurs arrêtés

La Brigade de Proximité de Tivaouane Peulh, appuyée par la Gendarmerie nationale, a procédé le 04 janvier 2026 au démantèlement d’un réseau Qnet implanté dans les secteurs de Niacourab et Tivaouane Peulh, suite à un renseignement signalant ses activités frauduleuses.



Cette opération a permis l’interpellation de huit (08) individus, dont un instigateur et un leader, tous de nationalité étrangère :

• 2 Ivoiriens

• 2 Burkinabé

• 2 Congolais

• 1 Malien

• 1 Béninois



Les responsables du réseau utilisaient une plateforme en ligne pour attirer leurs victimes, principalement des étrangers, en leur faisant croire qu’elles pouvaient obtenir un emploi contre une inscription variant entre 600.000 et 1.500.000 FCFA.



En plus des huit malfaiteurs arrêtés, vingt-quatre (24) victimes ont été interpellées sur les lieux, réparties ainsi :

• 8 Béninois

• 6 Congolais

• 1 Gambien

• 2 Guinéens

• 3 Ivoiriens

• 1 Burkinabé

• 1 Malien

• 2 Sénégalais



Selon les gendarmes, la somme totale encaissée par le réseau s’élève à 17.550.000 FCFA. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’ampleur exacte de ce réseau et d’identifier d’éventuels complices.