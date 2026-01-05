Dakar : interdiction stricte des charrettes dans la zone du BRT dès le 8 janvier ( Préfet )

Le Préfet du Département de Dakar, Chérif Mouhamadou Makhtar Blondin Ndiaye, a annoncé le renforcement de l’application stricte de l’interdiction des véhicules à bras et à traction animale dans la zone d’influence du Bus Rapid Transit (BRT), à compter du jeudi 8 janvier 2026. Selon le communiqué lu à la rédaction, cette décision fait suite à l’arrêté n°274/P/D/DK du 26 juillet 2024, qui avait instauré un nouveau plan de circulation interdisant expressément la circulation des pousse-pousse et charrettes dans cette zone. Toutefois, le non-respect persistant de cette réglementation a contraint les autorités à durcir le ton.







En effet , la Préfecture déplore que certaines personnes continuent de faire circuler ces véhicules malgré l’interdiction qui avait été annoncée. « Une situation qui entraîne des perturbations importantes du trafic, ainsi qu’un encombrement significatif de la voie publique », souligne le document qui dénonce également le stationnement de ces véhicules sur les espaces réservés aux piétons. Ce qui compromet gravement la sécurité et la fluidité de la circulation piétonnière.







À partir du 8 janvier, les véhicules à bras et à traction animale circulant ou stationnant dans la zone d’influence du BRT seront systématiquement immobilisés et mis en fourrière. Les contrevenants s’exposent à des poursuites judiciaires conformément aux dispositions légales en vigueur, a annoncé le préfet.

