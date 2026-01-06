Cour Suprême : la révocation de Barthélemy Dias examinée en Chambre administrative, le fauteuil de maire de Dakar toujours menacé

L’ancien maire de Dakar, Barthélemy Dias, pourrait voir son statut d’élu remis une nouvelle fois en cause. La Chambre administrative de la Cour suprême doit se pencher après-demain, 8 janvier 2026, sur un recours portant sur sa révocation, informe Les Échos.



Le litige trouve son origine dans un arrêté du préfet de Dakar, déclarant Barthélemy Dias démissionnaire de son poste de conseiller municipal, suite à une condamnation pénale définitive. Contestant cette décision, l’ancien édile avait saisi la Chambre d’accusation, puis la Cour d’appel, laquelle avait confirmé l’autorité administrative. Barthélemy Dias avait alors formé un pourvoi en Cour suprême, mais la Chambre administrative l’avait débouté le 18 septembre dernier, considérant notamment que ses conseils avaient présenté leurs observations hors délais.



Pour Les Échos, l’enjeu de ce nouveau passage devant la Cour suprême reste important : une décision favorable à Barthélemy Dias pourrait créer des perturbations dans la gouvernance de la mairie de Dakar, où le fauteuil de maire reste sous surveillance juridique.



La haute juridiction avait déjà rappelé que, malgré son élection au suffrage universel, Barthélemy Dias pouvait être déclaré démissionnaire par le préfet, conformément à l’article L.277 du Code électoral, dès lors qu’un conseiller municipal se trouve dans une situation d’inéligibilité. Cette motivation réduit sensiblement les chances d’une issue favorable pour l’ancien maire.