Dakar : course-poursuite sur l’autoroute entre autocars de type « Ndiaga Ndiaye » se termine par un accident et des arrestations

La Section des accidents du Commissariat Central de Dakar a procédé, le 31 décembre 2025, à l’interpellation et au déferrement au parquet de deux chauffeurs d’autocars impliqués dans un accident spectaculaire sur l’autoroute, informe la Police nationale.



Aux alentours de 20h30, les deux chauffeurs de Ndiaga Ndiaye se sont engagés dans une véritable course de vitesse pour être les premiers à Colobane et embarquer leurs clients. Leur conduite dangereuse, refus de dépasser et manœuvres visant à empêcher tout passage ont entraîné le renversement des deux véhicules sur la chaussée, provoquant un blocage total de la circulation et un embouteillage de plus de deux kilomètres sur l’axe autoroutier.



En raison de ces violations manifestes du Code de la route et de la mise en danger d’autrui, les deux chauffeurs ont été placés en garde à vue puis déférés devant les autorités judiciaires pour répondre de leurs actes.