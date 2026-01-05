Affaire Cheikh Ndiaye : le tribunal écarte deux chefs et prononce un mois ferme


Affaire Cheikh Ndiaye : le tribunal écarte deux chefs et prononce un mois ferme

Le tribunal de Pikine-Guédiawaye a finalement rendu son verdict dans l’affaire Cheikh Ndiaye, très suivie par l’opinion publique en raison des infractions reprochées et des enjeux liés à l’usage des contenus numériques. Selon le quotidien Libération, la juridiction a statué le vendredi 2 janvier, mettant ainsi un terme à une procédure judiciaire marquée par de fortes réquisitions du parquet.

 

Poursuivi pour provocation à un crime ou un délit, apologie d’un crime ou d’un délit et diffusion de contenus électroniques contraires aux bonnes mœurs, Cheikh Ndiaye a vu sa situation pénale partiellement évoluer à l’issue du délibéré. En effet, rapporte Libération, le tribunal n’a retenu contre lui que le délit de diffusion de contenus électroniques contraires aux bonnes mœurs, écartant les deux autres chefs d’accusation jugés non suffisamment établis.

 

À l’issue des débats, la juridiction de Pikine-Guédiawaye a déclaré Cheikh Ndiaye coupable de ce seul délit et l’a condamné à un mois de prison ferme. Une décision bien en deçà des réquisitions du ministère public, qui avait sollicité une peine beaucoup plus lourde, à savoir un an d’emprisonnement ferme assorti d’une amende de 200 000 francs CFA.

 

Toujours selon Libération, ce verdict illustre la volonté du tribunal de faire la part des choses entre les faits avérés et ceux qui n’ont pas été suffisamment prouvés au cours de l’instruction et des audiences. Toutefois, la condamnation rappelle que la justice sénégalaise demeure ferme face aux dérives liées à la diffusion de contenus jugés contraires aux bonnes mœurs, notamment sur les plateformes numériques.

Lundi 5 Janvier 2026
