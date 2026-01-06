Kaffrine : Les agriculteurs dans l’impasse face à la mévente de l’arachide, tirent sur le ministre Mabouba Diagne

La campagne de commercialisation de l’arachide tourne au cauchemar pour les agriculteurs de la région de Kaffrine. Dans les villages de Yalale Diacké, Sombe Diacké et Beussal Wolof, les producteurs peinent à écouler leur récolte, confrontés à une pénurie d’acheteurs et à des prix jugés largement insuffisants.







Toby Ba, chef du village de Yalale Diacké, ne cache pas son amertume. Il regrette l’inaction du ministre de l’Agriculture, Dr Mabouba Diagne, qu’il accuse ouvertement d’incompétence. « Les populations sont fatiguées, elles ne parviennent pas à vendre leur récolte, c’est difficile! », a-t-il déploré, désemparé.







La situation est d’autant plus préoccupante que les sacs d’arachide s’accumulent dans des magasins de stockage, faute de débouchés. Les points de vente officiels sont souvent éloignés, et les rares intermédiaires présents proposent des tarifs que les agriculteurs jugent inacceptables. « C’est un prix qui ne permet pas de couvrir nos coûts de production », s’insurge un agriculteur rencontré sur place. Entre les semences, les engrais, la main-d’œuvre et les frais de transport, les producteurs estiment que le prix actuel de l’arachide les condamne à travailler à perte.







Le député-maire de la commune de Gossas, Adama Diallo, s’est rendu sur le terrain pour témoigner son soutien aux agriculteurs. Il a lancé un appel pressant aux autorités pour qu’elles revoient le prix d’achat de l’arachide et envisagent l’ouverture des frontières afin de permettre aux producteurs d’accéder à d’autres marchés.



Les agriculteurs de Kaffrine attendent désormais des mesures concrètes du gouvernement pour sortir de cette impasse qui menace leur survie économique et compromet la prochaine campagne agricole.

