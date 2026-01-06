Campagne arachidière 2025 catastrophique : Ibrahima Hamidou Dème impute la responsabilité au Premier ministre

Le leader du mouvement ETIC (Ensemble pour le Travail, l’Intégrité et la Citoyenneté), Ibrahima Hamidou Dème dit Juge Dème, s’est exprimé, dans un post sur Facebook, sur la récente sortie du Premier ministre Ousmane Sonko, au cours de laquelle ce dernier a reconnu des manquements dans la conduite de la campagne arachidière 2025.



Pour Ibrahima Hamidou Dème, la situation actuelle traduit une faillite de la campagne, dont la responsabilité ne saurait être imputée uniquement aux ministres sectoriels. Selon lui, elle incombe avant tout au chef du gouvernement, qui avait la charge d’anticiper les difficultés, d’arbitrer efficacement et d’agir avec rigueur et proactivité.



Dans une déclaration sans détour, le leader d’ETIC estime qu’il est incohérent de se prévaloir des succès de l’action gouvernementale tout en se dédouanant systématiquement des échecs. "Campagne arachidière catastrophique : le Premier ministre reconnaît de graves manquements tout en rejetant la faute sur ses ministres. Mais peut-on sérieusement conduire et coordonner l’action gouvernementale en se glorifiant des succès sans jamais en assumer les échecs ?" , s’interroge-t-il.



Pour Ibrahima Hamidou Dème, la gestion de cette campagne révèle un déficit de coordination et de pilotage au sommet de l’État. "Il faudra reconnaître que la faillite de cette campagne incombe avant tout au chef du gouvernement qui devait anticiper, arbitrer et agir avec davantage de rigueur et de proactivité."a-t-il laissé entendre.

