Ville de Dakar : le maire victime d’usurpation d’identité !

La Ville de Dakar informe l’opinion publique qu’un individu malintentionné utilise l’image de Mme le maire et celle de l’institution municipale pour soutirer de l’argent à des citoyens en leur faisant miroiter l’idée d’une mission en Belgique.







Une démarche qui est « une pure arnaque » rapporte l’entourage de Ngoné Mbengue qui a déjà porté plainte au niveau de la division spéciale de la Cybersécurité.

