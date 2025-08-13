Ville de Dakar : le maire victime d’usurpation d’identité !

La Ville de Dakar informe l’opinion publique qu’un individu malintentionné utilise l’image de Mme le maire et celle de l’institution municipale pour soutirer de l’argent à des citoyens en leur faisant miroiter l’idée d’une mission en Belgique.
Une démarche qui est « une pure arnaque » rapporte l’entourage de Ngoné Mbengue qui a déjà porté plainte au niveau de la division spéciale de la Cybersécurité.
Par ailleurs, elle invite les citoyens victimes de cette escroquerie à saisir les autorités compétentes. La Ville de Dakar en appelle à plus de vigilance de la part de la population.
