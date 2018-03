(Vidéo) Me Moussa Sarr, avocat de l'Imam Alioune Ndao : "Notre client sert de faire-valoir à ce régime pour attirer des fonds occidentaux destinés à la lutte contre le terrorisme"

Renvoyé à deux reprises, le procès de l'Imam Alioune Ndao et de ses co-accusés pour terrorisme présumé reprend ses droits ce 14 mars devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar. En prélude à ce rendez-vous du religieux avec dame justice, Dakaractu s'est entretenu avec l'un de ses conseils, en l'occurence Me Moussa Sarr. Qui, dans cet entretien, a assuré que la défense est fin prête pour prouver l'innocence de l'Imam Ndao. La robe noire a aussi porté la toge avant l'heure pour démonter les arguments de l'accusation même sur les objets supposés trouvés chez son client à l'occasion de la perquisition.

Me Sarr a apporté des explications sur le "bien fondé" de la requête de la défense visant à faire comparaitre aussi bien le commandant Diack de la Section de Recherche que le commissaire Diop de la Dic qui ont entendu l'Imam Ndao lors de l'enquête préliminaire. Quant à la peine encourue, Me Moussa Sarr concède qu'elle peut être très lourde eu égard aux accusations et à la juridiction devant laquelle Imam Ndao est attrait...