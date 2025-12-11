Rufisque : Interpellation de sept hommes soupçonnés d’actes homosexuels dans un appartement aux Almadies 2


Rufisque : Interpellation de sept hommes soupçonnés d’actes homosexuels dans un appartement aux Almadies 2
Dans la nuit du 08 au 09 décembre 2025, une opération menée par la brigade des recherches a conduit à l’interpellation de sept hommes dans un appartement situé aux Almadies 2, non loin de la SEDIMA.
Selon des informations  recueillies par Dakaractu Mbour, l’intervention fait suite à un appel anonyme signalant un tapage nocturne et évoquant de possibles actes à caractère homosexuel dans les lieux.

À leur arrivée, les enquêteurs déclarent avoir entendu de la musique provenant du troisième étage. Après avoir sécurisé les alentours, ils accèdent à l’appartement où ils découvrent sept jeunes hommes, répartis par groupes. Les policiers affirment avoir remarqué que certains étaient partiellement dévêtus.
Toujours selon les éléments parvenus à Dakaractu Mbour, divers objets ont été retrouvés sur place, dont des préservatifs et un flacon présenté comme du lubrifiant.

Interrogés brièvement, les mis en cause expliquent s’être retrouvés pour célébrer l’anniversaire d’Idrissa SAKHO, l’un des occupants venant de Keur Massar.

Identités des personnes interpellées

Les individus arrêtés sont :

Mouhamed Lamine THIAM, né en 1990, tailleur à Guédiawaye

Aliou CISSÉ, né en 2003, mécanicien aux Almadies 2

Idrissa SAKHO, né en 1996, marchand ambulant à Keur Massar

Mbaye SÈNE, né en 2000, mécanicien aux Parcelles Assainies

Makhary SÈNE, né en 2003, tailleur à Pikine

Omar FALL, né en 1998, commerçant aux Almadies 2

Ousmane DIALLO, né en 2000, mécanicien à Rufisque


Ils ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête, sous les chefs d’association de malfaiteurs et d’actes contre nature, comme indiqué par les autorités policières.

Déferrement annoncé

D’après les renseignements obtenus par Dakaractu Mbour, les sept individus devraient être déférés devant le parquet de Rufisque ce lundi pour la suite de la procédure.

L’enquête se poursuit.
Jeudi 11 Décembre 2025
