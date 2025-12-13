Budget 2026: Répartition du projet de budget 2026 du MFB arrêté à 681 762 750 500 Francs CFA

Le projet de budget du Ministère des Finances et du Budget pour 2026 est arrêté à 681 762 750 500 FCFA en autorisations d'engagement (AE) et à 676 351 300 500 FCFA en crédits de paiement (CP). Il est réparti en plusieurs grands programmes, chacun accompagné des détails des natures économiques de leurs crédits (personnel, biens et services, transferts courants, investissements, transferts en capital) pour les autorisations d’engagement et les crédits de paiement.







- Programme n°1011 : Pilotage, Coordination et Gestion administrative



- AE : 269 427 231 412 FCFA



- CP : 269 427 231 412 FCFA



- Programme n°2032 : Gestion des Ressources douanières et Protection de l'Économie



- AE : 75 907 486 076 FCFA



- CP : 71 431 586 076 FCFA



- Programme n°2035 : Élaboration des Lois de finances et Suivi de l'Exécution des Dépenses



- AE : 24 551 762 153 FCFA



- CP : 24 551 762 153 FCFA



- Programme n°2036 : Gestion comptable et financière de l’État et des autres Organismes publics



- AE : 11 415 313 705 FCFA



- CP : 11 365 313 705 FCFA



- Programme n°2037 : Gestion de la Fiscalité intérieure et du Foncier



- AE : 53 833 104 104 FCFA



- CP : 52 947 554 104 FCFA



- Programme n°2038 : Gestion du Secteur financier



- AE : 2 576 283 050 FCFA



- CP : 2 576 283 050 FCFA



- Programme n°3005 : Gestion du Fonds national de Retraite (FNR)



- AE : 185 000 000 000 FCFA



- CP : 185 000 000 000 FCFA



- Programme n°3006 : Gestion des Prêts et Avances



- AE : 13 800 000 000 FCFA



- CP : 13 800 000 000 FCFA



- Programme n°3007 : Gestion des Garanties et Avals



- AE : 4 373 000 000 FCFA



- CP : 4 373 000 000 FCFA



- Programme n°3009 : Fonds stabilisation



- AE : 18 128 570 000 FCFA



- CP : 18 128 570 000 FCFA



- Programme n°3013 : Fonds de Restructuration des Sociétés à Participation publique



- AE : 22 750 000 000 FCFA



- CP : 22 750 000 000 FCFA

