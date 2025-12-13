Budget 2026: Répartition du projet de budget 2026 du MFB arrêté à 681 762 750 500 Francs CFA


Le projet de budget du Ministère des Finances et du Budget pour 2026 est arrêté à 681 762 750 500  FCFA en autorisations d'engagement (AE) et à 676 351 300 500  FCFA en crédits de paiement (CP). Il est réparti en plusieurs grands programmes, chacun accompagné des détails des natures économiques de leurs crédits (personnel, biens et services, transferts courants, investissements, transferts en capital) pour les autorisations d’engagement et les crédits de paiement. 

 

- Programme n°1011 : Pilotage, Coordination et Gestion administrative

- AE : 269 427 231 412  FCFA

- CP : 269 427 231 412  FCFA

- Programme n°2032 : Gestion des Ressources douanières et Protection de l'Économie

- AE : 75 907 486 076  FCFA

- CP : 71 431 586 076  FCFA

- Programme n°2035 : Élaboration des Lois de finances et Suivi de l'Exécution des Dépenses

- AE : 24 551 762 153  FCFA

- CP : 24 551 762 153  FCFA

- Programme n°2036 : Gestion comptable et financière de l’État et des autres Organismes publics

- AE : 11 415 313 705  FCFA

- CP : 11 365 313 705  FCFA

- Programme n°2037 : Gestion de la Fiscalité intérieure et du Foncier

- AE : 53 833 104 104  FCFA

- CP : 52 947 554 104  FCFA

- Programme n°2038 : Gestion du Secteur financier

- AE : 2 576 283 050  FCFA

- CP : 2 576 283 050  FCFA

- Programme n°3005 : Gestion du Fonds national de Retraite (FNR)

- AE : 185 000 000 000  FCFA

- CP : 185 000 000 000  FCFA

- Programme n°3006 : Gestion des Prêts et Avances

- AE : 13 800 000 000  FCFA

- CP : 13 800 000 000  FCFA

- Programme n°3007 : Gestion des Garanties et Avals

- AE : 4 373 000 000  FCFA

- CP : 4 373 000 000  FCFA

- Programme n°3009 : Fonds stabilisation

- AE : 18 128 570 000  FCFA

- CP : 18 128 570 000  FCFA

- Programme n°3013 : Fonds de Restructuration des Sociétés à Participation publique

- AE : 22 750 000 000  FCFA

- CP : 22 750 000 000  FCFA

