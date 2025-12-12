Tivaoune Peulh : des héritiers dénoncent les destructions de leurs biens et interpellent le gouvernement

À Tivaoune Peulh, plusieurs héritiers de terrains, descendants d’Abdou Ka, dénoncent la destruction de leurs maisons et terrains par la SIPRES et accusent Hanna Ba d’avoir orchestré ces opérations. Parmi les victimes Mme Guèye et Ifra Ka qui racontent avoir investi toute leur vie dans ces biens, hérités de leurs ancêtres, sans jamais être avertis des démolitions ni dédommagés. Certains d’entre eux ont même été appréhendés par la police lors des opérations. Ils affirment que des terrains ont été négociés et vendus à des prix exorbitants, alors qu’ils ne disposent pas des moyens nécessaires pour les acquérir, ce qui les place dans une situation de grande injustice. Dans un appel solennel au président de la République et au Premier ministre, les victimes demandent l’arrêt immédiat des démolitions et réclament l’intervention des autorités pour protéger leurs droits. Elles regrettent également l’absence d’accompagnement du maire Papis Diop et dénoncent les arrestations.