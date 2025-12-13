Affaire Seneporno : la toile se resserre autour des “correspondants” de Kocc Barma


Affaire Seneporno : la toile se resserre autour des “correspondants” de Kocc Barma

La traque s’intensifie dans ce qui est présenté comme la plus vaste affaire de chantage numérique et de collecte illicite de données jamais révélée au Sénégal. Après l’arrestation et l’incarcération d’El Hadji Babacar Dioum, plus connu sous le pseudonyme de « Kocc Barma », et de son présumé complice El Hadji Assane Demba alias « Leuk Daour », la Division spéciale de la cybersécurité (Dsc) poursuit, dans une grande discrétion, ses investigations pour démanteler l’ensemble du réseau.

 

Selon les révélations du quotidien Libération, les enquêteurs de la Dsc ont franchi une étape décisive en prenant le contrôle de l’adresse numérique par laquelle transitaient les contenus compromettants envoyés à « Kocc Barma ». Ces éléments – vidéos et images à caractère intime – servaient, d’après les enquêteurs, à alimenter un système de chantage visant à “détruire” des victimes, parfois contre rémunération ou par vengeance personnelle.

 

C’est dans ce contexte qu’un premier « correspondant » du réseau a été interpellé. Il s’agit de E.D. Seck, âgé de 35 ans, arrêté par les agents de la Dsc dans un restaurant très fréquenté de la Corniche dakaroise, selon les informations rapportées par Libération. Une arrestation discrète mais lourde de sens, qui marque un tournant dans l’enquête.

 

Dans un premier temps, le mis en cause aurait tenté de nier toute relation avec “Kocc Barma”. Mais face aux preuves matérielles présentées par les enquêteurs – notamment les échanges numériques récupérés – sa défense s’est rapidement effondrée. Les investigations ont révélé que E.D. Seck avait transmis une sextape de son ex-compagne, un contenu qu’il conservait toujours dans son téléphone portable au moment de son interpellation.

 

Présenté vendredi dernier devant le doyen des juges, E.D. Seck a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire, une mesure qui confirme la gravité des faits tout en permettant la poursuite de l’enquête sans détention immédiate. La Dsc, pour sa part, continue son travail sur la base d’une délégation judiciaire délivrée par le magistrat instructeur, avec un objectif clair : identifier et neutraliser tous les acteurs, qu’ils soient producteurs, relais ou bénéficiaires de ce vaste système de chantage numérique.

Autres articles
Samedi 13 Décembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Propos explosifs à la journée des martyrs : “Le Président ne passera pas la nuit au Palais si …” Le militant de pastef Mouhamadou Sidibé face au parquet

Propos explosifs à la journée des martyrs : “Le Président ne passera pas la nuit au Palais si …” Le militant de pastef Mouhamadou Sidibé face au parquet - 13/12/2025

Libéré sous contrôle judiciaire, Badara Gadiaga dénonce : « J’ai été détenu en tant qu’otage politique pendant 154 jours »

Libéré sous contrôle judiciaire, Badara Gadiaga dénonce : « J’ai été détenu en tant qu’otage politique pendant 154 jours » - 12/12/2025

Liberté de la presse - Le ministère de la Communication désavoué : la Cour suprême stoppe la nouvelle plateforme imposée par l’État

Liberté de la presse - Le ministère de la Communication désavoué : la Cour suprême stoppe la nouvelle plateforme imposée par l’État - 12/12/2025

Justice : les avocats de Madiambal Diagne dénoncent un « chantage diplomatique » du Sénégal concernant l'extradition

Justice : les avocats de Madiambal Diagne dénoncent un « chantage diplomatique » du Sénégal concernant l'extradition - 12/12/2025

Badara Gadiaga à sa sortie de prison, lâche une bombe :

Badara Gadiaga à sa sortie de prison, lâche une bombe : "Il n'y a pas d'alternative à la justice, mais..." - 12/12/2025

Tivaoune Peulh : des héritiers dénoncent les destructions de leurs biens et interpellent le gouvernement

Tivaoune Peulh : des héritiers dénoncent les destructions de leurs biens et interpellent le gouvernement - 12/12/2025

Réouverture du dossier en diffamation : Ousmane Sonko a saisi la justice dans l’affaire l’opposant à Mame Mbaye Niang

Réouverture du dossier en diffamation : Ousmane Sonko a saisi la justice dans l’affaire l’opposant à Mame Mbaye Niang - 12/12/2025

Rosso, fuite avortée : le businessman mauritanien emporté par les 261 millions… et par sa propre cavale

Rosso, fuite avortée : le businessman mauritanien emporté par les 261 millions… et par sa propre cavale - 12/12/2025

Scandale sanitaire : Softcare épinglée pour matières premières périmées dans ses produits pour bébés et femmes

Scandale sanitaire : Softcare épinglée pour matières premières périmées dans ses produits pour bébés et femmes - 12/12/2025

Communique du conseil des ministres du Jeudi 11 Décembre 2025

Communique du conseil des ministres du Jeudi 11 Décembre 2025 - 11/12/2025

Budget Justice 2026 : 81 milliards pour tout réparer ? Budget en baisse, défis immenses et urgences persistantes — surpopulation carcérale et manque de magistrats en tête

Budget Justice 2026 : 81 milliards pour tout réparer ? Budget en baisse, défis immenses et urgences persistantes — surpopulation carcérale et manque de magistrats en tête - 11/12/2025

Abdou Mbow au ministre Yassine Fall: « Chez vous, la justice est une illusion… »

Abdou Mbow au ministre Yassine Fall: « Chez vous, la justice est une illusion… » - 11/12/2025

Rufisque : Interpellation de sept hommes soupçonnés d’actes homosexuels dans un appartement aux Almadies 2

Rufisque : Interpellation de sept hommes soupçonnés d’actes homosexuels dans un appartement aux Almadies 2 - 11/12/2025

Progiciel Artech : le programme Adepme/Paaice au cœur d’une escroquerie

Progiciel Artech : le programme Adepme/Paaice au cœur d’une escroquerie - 11/12/2025

Affaire « Mo Gates » : les zones d’ombre qui accablent encore plus le businessman…cinq voitures fantômes et une enquête explosive

Affaire « Mo Gates » : les zones d’ombre qui accablent encore plus le businessman…cinq voitures fantômes et une enquête explosive - 11/12/2025

Affaire 125 milliards de FCFA: l’audition au fond de Tahirou Sarr enfin programmée

Affaire 125 milliards de FCFA: l’audition au fond de Tahirou Sarr enfin programmée - 10/12/2025

Cybercriminalité - Prostitution 2.0 : un vaste réseau de contenus pornographiques et de prostitution en ligne démantelé par la DSC…2148 contenus pornographiques saisis

Cybercriminalité - Prostitution 2.0 : un vaste réseau de contenus pornographiques et de prostitution en ligne démantelé par la DSC…2148 contenus pornographiques saisis - 10/12/2025

Pêches et Économie maritime : un budget 2026 de 32,8 milliards FCFA sous le sceau des réformes, des défis de la mer et de la rareté du poisson

Pêches et Économie maritime : un budget 2026 de 32,8 milliards FCFA sous le sceau des réformes, des défis de la mer et de la rareté du poisson - 10/12/2025

Me Bamba Cissé répond à Me Aïssata Tall Sall: « Vous me connaissez calme et réfléchi… »

Me Bamba Cissé répond à Me Aïssata Tall Sall: « Vous me connaissez calme et réfléchi… » - 10/12/2025

Assemblée nationale : La leçon de droit et d’éthique républicaine de Me Aïssata Tall Sall à Me Bamba Cissé

Assemblée nationale : La leçon de droit et d’éthique républicaine de Me Aïssata Tall Sall à Me Bamba Cissé - 10/12/2025

Budget 2026 du Ministère de l’Intérieur : 222,25 milliards FCFA pour renforcer la sécurité, moderniser l’administration et préparer les enjeux électoraux majeurs

Budget 2026 du Ministère de l’Intérieur : 222,25 milliards FCFA pour renforcer la sécurité, moderniser l’administration et préparer les enjeux électoraux majeurs - 10/12/2025

Abdou Mbow au ministre de l'Intérieur : « Vous n’êtes plus l’avocat du PM, mais celui qui gère la sécurité de plus de 18 millions de Sénégalais »

Abdou Mbow au ministre de l'Intérieur : « Vous n’êtes plus l’avocat du PM, mais celui qui gère la sécurité de plus de 18 millions de Sénégalais » - 10/12/2025

Rosso - Drame en haute mer : 4 morts, 89 migrants secourus… les révélations glaçantes de survivants sur les sept jours d’enfer

Rosso - Drame en haute mer : 4 morts, 89 migrants secourus… les révélations glaçantes de survivants sur les sept jours d’enfer - 10/12/2025

Mbaye Dione au ministre de la famille: « Demain devant la cour des comptes, vous n’aurez pas de d'explications… »

Mbaye Dione au ministre de la famille: « Demain devant la cour des comptes, vous n’aurez pas de d'explications… » - 10/12/2025

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale : Examen du Projet de Budget du Ministère de l'intérieur avec Me Bamba Cissé

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale : Examen du Projet de Budget du Ministère de l'intérieur avec Me Bamba Cissé - 10/12/2025

Aziz Business Company secouée - 6310 bouteilles d’huile détournées : 101 millions envolés, un détournement géant organisé… par un ami intime d’Aziz Ndiaye

Aziz Business Company secouée - 6310 bouteilles d’huile détournées : 101 millions envolés, un détournement géant organisé… par un ami intime d’Aziz Ndiaye - 10/12/2025

Affaire des 125 milliards : Après 9 mois de silence judiciaire, Farba Ngom sera entendu le …

Affaire des 125 milliards : Après 9 mois de silence judiciaire, Farba Ngom sera entendu le … - 10/12/2025

Mo Gates rattrapé par la DIC : sept voitures, 66 millions et un scandale qui éclate

Mo Gates rattrapé par la DIC : sept voitures, 66 millions et un scandale qui éclate - 10/12/2025

Abdou Mbow accuse le ministre de la famille : « Vous avez fait un détournement de deniers publics »

Abdou Mbow accuse le ministre de la famille : « Vous avez fait un détournement de deniers publics » - 09/12/2025

[ Reportage] Mauvaise gestion des déchets à Ouakam : entre surcharge, incivisme et manque de moyens

[ Reportage] Mauvaise gestion des déchets à Ouakam : entre surcharge, incivisme et manque de moyens - 09/12/2025

RSS Syndication