Badara Gadiaga à sa sortie de prison, lâche une bombe : "Il n'y a pas d'alternative à la justice, mais..."

Dans sa déclaration, il a exprimé sa gratitude envers la société civile, les chefs religieux, les artistes et la presse sénégalaise pour leur soutien.

"Comme je l'ai toujours dit, je le réassume, il n'y a pas d'alternative à la justice. Mais il y a beaucoup de réformes à faire sur notre système judiciaire", a-t-il déclaré. Il a également remercié les Sénégalais pour leur soutien et a exprimé son espoir pour un Sénégal meilleur.

Badara Gadiaga a été libéré sous contrôle judiciaire avec un bracelet électronique, une mesure qui a été prise par le juge. Il a exprimé son intention de poursuivre son combat pour la justice et la liberté d'expression.