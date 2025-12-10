Cybercriminalité - Prostitution 2.0 : un vaste réseau de contenus pornographiques et de prostitution en ligne démantelé par la DSC…2148 contenus pornographiques saisis

La Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC) vient de frapper un grand coup dans la traque des dérives numériques. Au terme d’une opération minutieuse de surveillance du cyberespace, les enquêteurs ont mis au jour un réseau structuré utilisant un site pornographique et des groupes privés Telegram pour diffuser des contenus explicitement pornographiques et promouvoir des activités de prostitution.Tout est parti de la découverte d’une plateforme en ligne spécialisée – un site internet renfermant des vidéos explicites – et d’un ensemble de groupes Telegram servant à la fois de relais, de vitrines publicitaires et de canaux de mise en relation entre « prestataires » et clients. Le dispositif était administré depuis l’étranger par un individu opérant sous pseudonyme, coordonnant l’ensemble de l’activité.L’exploitation technique des supports numériques saisis a révélé un volume particulièrement alarmant : 2 148 vidéos et images pornographiques, mettant en scène plusieurs personnes identifiées, et massivement diffusées sur les plateformes du réseau.Les enquêteurs ont également mis en évidence un mode opératoire bien rodé : certaines des personnes impliquées produisaient volontairement des vidéos pornographiques personnelles, qu’elles transmettaient à l’administrateur du réseau pour diffusion. Ce dernier assurait ensuite la promotion des prestations sexuelles, organisait les rendez-vous avec la clientèle et prélevait 25 % des gains réalisés.Selon les déclarations recueillies lors des auditions, les tarifs pratiqués variaient entre :avec des transactions majoritairement effectuées via les services de paiement mobile.Les investigations ont permis d’identifier et d’interpeller trois personnes, entendues dans le cadre de la procédure. Elles ont été déférées devant le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar.L’administrateur principal, quant à lui, réside à l’étranger et fait l’objet de poursuites en cours.L’enquête se poursuit afin de démanteler l’ensemble des ramifications de ce réseau, particulièrement actif sur le web.